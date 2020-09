Campeão da Copa do Nordeste, Ceará perde do Sport em estreia no Brasileirão - TNOnline

Continua após publicidade

De volta à primeira divisão, o Sport começou bem sua caminhada no Campeonato Brasileiro ao vencer o Ceará, por 3 a 2, na noite deste sábado, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Destaque para o atacante Élton que marcou dois gols. Jonatan Gomez também deixou o seu para os mandantes, enquanto Cléber e Victor Jacaré anotaram para o campeão da Copa do Nordeste.

No jogo disputado com portões fechados, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Sport somou seus primeiros três pontos, enquanto o Ceará está zerado.

O primeiro tempo foi movimentado e com quatro gols. Antes de a bola estufar as redes, Élton acertou o travessão em cabeçada aos 13 minutos. Logo depois, aos 19, Patric cruzou na medida e Élton abriu o marcador.

Aos 30 minutos, o árbitro de vídeo (VAR) auxiliou na marcação de pênalti para o Sport. Fabinho colocou a mão na bola. Élton bateu no canto direito e ampliou aos 33 minutos.

O Ceará diminuiu dois minutos depois com Cléber. Ele recebeu de Fernando Sobral e finalizou sem chances para Maílson. Mas os donos da casa ampliaram aos 41 minutos. Jonatan Gomez pegou bola rebatida e bateu de primeira.

No segundo tempo, o Ceará foi atrás do prejuízo. Aos 11 minutos, Victor Jacaré diminuiu para os visitantes após aproveitar cruzamento de Cléber. Apesar do gol no início, o Ceará não teve força para empatar o jogo.

O Sport voltará a campo na próxima quinta-feira, às 20 horas, quando visitará o Vasco no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada. O Ceará, na quarta-feira, às 21h30, receberá o Grêmio o Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 3 x 2 CEARÁ

SPORT - Maílson; Patric, Maidana, Adryelson e Sander; Willian Farias, Betinho e Jonatan Gómez (João Igor); Marquinhos (Lucas Mugni), Rafael Luiz (Maxwell) e Elton (Hernane). Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ - Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles (Ricardinho), Fabinho (Lima), Fernando Sobral e Mateus Gonçalves (Rick); Cléber (Bergson) e Rafael Sóbis (Victor Jacaré). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Elton, aos 19 e aos 33 minutos (pênalti), Cléber, aos 35 minutos, Jonatan Gomez, aos 41 minutos do primeiro tempo. Victor Jacaré, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adryelson, Rafael Luiz, Élton (SPORT); Fabinho, Samuel Xavier, Fernando Sobral (CEARÁ).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP/Fifa).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).