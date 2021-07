Campeã italiana, Internazionale goleia o Crotone por 6 a 0 com show de Çalhanoglu

Da Redação

Contratado do rival Milan como grande nome para a próxima temporada, o turco Çalhanoglu mostrou nesta quarta-feira que tem tudo para fazer sucesso com a camisa da rival Internazionale. Em seu primeiro jogo como titular, o armador fez um gol e deu outras três assistências na goleada por 6 a 0 sobre o Crotone, da segunda divisão italiana, em amistoso em Milão.

O artilheiro Lukaku, grande nome na conquista do Italiano, entrou nos minutos finais para recuperar o ritmo. Com demonstração de força desde o apito inicial, a Inter fez partida impecável e não teve trabalho para buscar o amplo resultado. Fez três gols em cada etapa no Appiano Gentili, Centro de Treinamento da equipe.

Çalhanoglu abriu o placar, depois serviu o uruguaio Satriano e Dimarco, que ampliaram. Após o intervalo, já com algumas mudanças de Simone Inzaghi, Pinamonti, Sensi e Brozovic definiram o resultado amplo. "Estou satisfeito, a equipe jogou uma grande partida depois de três semanas de treinamentos. Trabalhamos da melhor maneira. Estou feliz pelo realizado até agora", festejou Inzaghi.

Alegria que contrasta com a preocupação de outro treinador. Julian Nagelsmann não vê a hora de os titulares voltarem ao Bayern de Munique. Nesta quarta-feira, em seu terceiro compromisso dirigindo os reservas na pré-temporada, mais um resultado ruim na Allianz Arena. Se antes tinha amargando dois empates, desta vez somou a primeira derrota, caindo por 2 a 0 para o Borussia Mönchengladbach, gols de Wolf e Wentzel.

Outro time alemão sem motivos para festejar foi o Bayer Leverkusen. Jogando na BayArena, até abriu o marcador diante do Utrecht, com Bakker. Foi a única coisa boa a comemorar no amistoso. Do mais, domínio total da equipe holandesa e goleada por 5 a 1, gols de Kerk (duas vezes), Dalmau (duas vezes) e Balk.

Em outros amistosos, o Red Bull Salzburg fez 1 a 0 no Atlético de Madrid, o Tottenham bateu o Milton Keynes Dons por 3 a 1, enquanto a Roma, do técnico português José Mourinho, ficou no 1 a 1 com o Porto e o Manchester United, ainda sem seus reforços, não foi além de um 2 a 2 com o Brentford.