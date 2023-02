Camilo marca, Mirassol vence Ituano e volta a sonhar com classificação no Grupo B

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com quatro jogos de invencibilidade, o Mirassol venceu mais uma em sua retomada no Campeonato Paulista. Pela nona rodada atuou nesta noite de quinta-feira no estádio Campos Maia e superou o Ituano por 1 a 0, saindo da lanterna do Grupo B e colando no G-2. O gol da vitória foi marcado por Camilo, cobrando pênalti.

continua após publicidade .

Com a vitória, o Mirassol chegou a 12 pontos, deixando o Guarani na lanterna da chave, com 10, e a dois do Água Santa (14), segundo colocado do Grupo B que é liderado pelo São Paulo, com 17 pontos.

Já o Ituano, apesar de ser terceiro colocado do Grupo C, está na zona de rebaixamento do Estadual, com seis pontos. O confronto marcou a estreia de Gilmar Dal Pozzo no comando do time de Itu no lugar de Carlos Pimentel. Lembrando que o time de Itu tem um jogo a menos, contra o Botafogo que será disputado no dia 22 deste mês.

continua após publicidade .

A partida começou bastante estudada. Com o Ituano mais conservador na marcação e os donos da casa, trocando passes mais próximo da área. Nessa postura, os visitantes exploravam os contra-ataques e por pouco não abriram o placar nos primeiros 10 minutos. Gabriel Barros recebeu na área, bateu por cima de Muralha, mas Thalisson Kelven apareceu para tirar a bola de cima da linha.

Depois do susto, o Mirassol aumentou o ritmo. Desta vez, entrando na área, começou a gostar da partida. Com jogadores experientes, o Mirassol passou a ter o domínio das ações. Em uma cobrança de escanteio, os jogadores do Mirassol chegaram a pedir pênalti em um toque de mão da defesa do Ituano. Lembrando que o Ituano é o recordista de cometer pênaltis no Paulistão, com seis marcados.

Não deu outra. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Danielzinho, que acabou derrubado pelo goleiro Jefferson Paulino. É o sétimo pênalti cometido pelo time de Itu em sete jogos. O árbitro ainda chegou a ser acionado pelo VAR, mas manteve a decisão de campo. Na cobrança, Camilo bateu firme e rasteiro e abriu o placar, aos 32 minutos.

continua após publicidade .

O gol animou os donos da casa. Aproveitando a desatenção da defesa do Ituano, por pouco Fernandinho não ampliou. Já no final, outra boa defesa de Paulino, em cabeçada de Lucas Ramon, evitando que o Mirassol fosse para o vestiário com dois gols de vantagem.

A segunda etapa começou morna. Com o placar aberto, as equipes inverteram as estratégias. Se no primeiro tempo o Ituano defendia e buscava o contra-ataque, agora foi a vez do Mirassol adotar tal postura. Por outro lado, o Ituano tinha a posse, mas não criava chances de gols e pouco fez o goleiro Muralha trabalhar.

De tanto ter a posse de bola, o Ituano conseguiu chegar ao gol adversário. Na bola parada, Raí Ramos chutou forte, para a defesa segura de Muralha. No mais, os visitantes insistiram na bola aérea, que era facilmente afastada pela defesa do Mirassol.

continua após publicidade .

Na reta final, satisfeito com o resultado, o técnico Ricardo Catalá colocou mais um volante e fechou totalmente a equipe de Mirassol. Que quando tinha a bola, invés de apostar no contra-ataque, recuava a bola na linha de defesa. Com o jogo na mão, os donos da casa ficaram trocando passes, até o apito final.

Na próxima rodada, o Mirassol encara o Corinthians, na Arena Neo Química, em São Paulo, às 18h30 do domingo de Carnaval. Também no domingo, porém às 20h30, o Ituano recebe o Santo André, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

continua após publicidade .

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 ITUANO

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima (Zé Matheus), Danielzinho e Gabriel; Camilo (Marcelo), Fernandinho e Zé Roberto (Kauan). Técnico: Ricardo Catalã.

continua após publicidade .

ITUANO - Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo Schappo e Mário Sérgio; André Luiz (Rafael Carvalheira), Marcelo Freitas e Eduardo Person (José Aldo); Yago (Matheus Mais), Gabriel Barros (Rafael Silva) e Paulo Victor (Felipe Saraiva). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Camilo, pênalti, aos 34 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS - Jefferson Paulino, Matheus Maia (Ituano); Yuri Lima, Thalisson Kelven, Lucas Ramon e Guilherme Biro (Mirassol).

RENDA - R$ 35.740,00.

PÚBLICO - 1.628 pagantes.

LOCAL - Estádio Municipal José Maria Campos Maia, Mirassol (SP).