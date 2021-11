Calleri treina sem dores e Ceni deve repetir escalação do São Paulo por 'alívio'

Da Redação

Não foi uma apresentação de gala, mas o time do São Paulo fez o suficiente para ganhar do Sport, no Morumbi, sábado, por 2 a 0. A equipe escalada no duelo com os pernambucanos tem tudo para ser repetida por Rogério Ceni em visita ao Grêmio. O jogo pode garantir matematicamente a equipe na Série A. Pelo alívio, o time paulista precisa ganhar em Porto Alegre. Calleri, que saiu com dores musculares na rodada passada, trabalhou normalmente nesta terça-feira.

O argentino foi a única ausência na reapresentação do elenco na segunda-feira. Ele já vem sofrendo com incômodos musculares há algum tempo e sempre demora um pouco a mais para "estar inteiro". Como o time só enfrenta o Grêmio na quinta-feira, em Porto Alegre, ganhou um dia a mais para recuperação.

No treino técnico e tático desta terça, o argentino fez todo o trabalho sem acusar dores e deve repetir a dose nesta quarta pela manhã, quando a equipe finaliza a preparação e viaja para o Sul.

Calleri ainda corria o risco de suspensão após a expulsão diante do Flamengo, com oito minutos de jogo. Porém, nesta terça-feira o STJD apenas aplicou uma multa pela entrada dura em David Luiz e o liberou para a reta final do Nacional.

Diferentemente de outros anos, nos quais 45 pontos eram suficientes para evitar a queda, desta vez as equipes terão de fazer um pouco mais. O São Paulo está com 45 e ganhando fora de casa afasta de vez qualquer ameaça de queda e ainda terá duas rodadas para buscar algo a mais.

O volante Luan, em busca de ritmo de jogo após um tempo fora, participou de parte das atividades no CT da Barra Funda. Depois finalizou os trabalhos na parte interna. Luciano está fora após cirurgia na mão.

A escalação do São Paulo em Porto Alegre deve ser: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno (Benítez); Rigoni e Calleri.