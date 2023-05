Calleri se reapresenta ao São Paulo após dengue e Gabriel Neves treina normalmente

(via Agência Estado)

O São Paulo iniciou, no empate sem gols com o Tolima pela Sul-Americana, uma série intensa de jogos de seu calendário do mês de maio. Assim como tem sido desde o início da temporada, o clube começou o período denso com o departamento médico cheio, mas, nesta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior teve boas notícias, pois Gabriel Neves e Calleri estiveram no gramado na reapresentação do elenco.

Calleri foi desfalque nos últimos três jogos pois estava com dengue. Recuperado, o argentino voltou ao CT da Barra Funda e trabalhou com a preparação física. Sua presença no duelo com o Internacional, contudo, é incerta. Já Neves jogou contra o Tolima, sofreu uma entorse no tornozelo direito e virou dúvida. Após exames, não teve nenhum problema constatado, por isso treinou normalmente.

Além de Calleri, foram desfalques na terça Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), David (trauma no joelho direito), Erison (transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda).

O elenco do São Paulo começou a se preparar para o duelo com o Inter, pelo Brasileirão, marcado para as 16 horas de domingo. Na sequência da maratona de maio, enfrenta o Fortaleza, dia 11, e faz um clássico com o Corinthians, dia 14. A série continua com a abertura das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Sport, na semana do dia 17, ainda com data exata a ser definida.

Os jogos seguintes são contra Vasco, pelo Brasileirão (dia 20) e Puerto Cabello, pela Sul-Americana (dia 23). Então, o time tricolor encara o Goiás (dia 27), em mais um compromisso do Brasileiro, antes de reencontrar o Sport, na semana do dia 31.