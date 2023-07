Calleri e Luciano fazem trabalhos leves em campo no São Paulo; Alan Franco não treina

O São Paulo não dará pistas para o Palmeiras sob qual time enviará em campo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do palmeiras, quinta-feira, no Allianz Parque. E trabalha com cautela para ter Calleri e Luciano à disposição. A dupla ofensiva fez trabalhos leves no CCT da Barra Funda nesta segunda-feira, enquanto o zagueiro Alan Franco foi desfalque mais uma vez das atividades.

Dorival Júnior está confiante em ter seus atacantes no jogo de volta, no qual defenderá a vantagem de 1 a 0 construída no Morumbi. Entretanto, o clube não forçará o trabalho com ambos para não agravar as dores nas costas do argentino e o problema muscular do companheiro.

Ao mesmo tempo em que já fazem as atividades com bola com os demais jogadores do elenco, Luciano e Calleri são observados de perto pelos profissionais da fisioterapia e do REFFIS do São Paulo. A confiança é que estarão 100% até quinta-feira.

Quem formará parceria com Arboleda no clássico é um mistério. Alan Franco ainda não se recuperou das dores no é direito e ainda sequer trabalhou no campo. Beraldo também trata de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e Diego Costa terminou o jogo contra o Red Bull Bragantino com dores.

A equipe que buscará vaga nas semifinais começará a ser definida a partir desta terça-feira, quando todos os jogadores estarão à disposição de Dorival Júnior. Nesta segunda, quem jogou diante do Bragantino fez somente reabilitação física. O treinador já avisou, porém, que quer o time "repetindo suas grandes atuações" no Allianz Parque.