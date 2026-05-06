Calderano decide, Brasil bate anfitriã Inglaterra e vai às quartas no Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano, mais uma vez, foi vital para garantir uma vitória brasileira no Mundial por Equipes de tênis de mesa. Nesta quarta-feira, o País encarou a anfitriã Inglaterra, em Londres, e depois de abrir 2 a 0, permitiu a igualdade. No quinto e decisivo jogo, o astro verde e amarelo foi impecável para garantir a vaga nas quartas de final.

A seleção brasileira volta à disputa somente na sexta-feira e terá uma pedreira pela frente: a forte equipe da França dos irmãos Félix e Alexis Lebrun, 4º e 12º do mundo, respectivamente, que ainda conta com o bom Flavien Coton e que bateu Portugal por 3 a 0.

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Nesta quarta, na Wembley Arena, o Brasil começou com tudo, abrindo 2 a 0 com grandes triunfos de Calderano sobre Tom Jarvis (11 x 6, 11 x 8 e 13 x 11) e Guilherme Teodoro diante de Connor Green (16 x 14, 12 x 10 e 11 x 6).

Empolgados pela torcida em Londres, os ingleses reduziram com Samuel Walker superando Leonardo Lizuka por 3 a 1, parciais de 9 a 11, 11 a 6, 11 a 6 e 11 a 9. Gui Teodoro entrou em ação novamente para tentar fechar o duelo diante de Jarvis, mas não conseguiu se impor, derrotado por 5 x 11, 11 x 6, 6 x 11 e 10 x 12.

Calderano, então, teve de voltar à disputa para o seu oitavo jogo na competição e não decepcionou. Foram logo dois sets vencidos por 11 a 8 diante de Connor Green. No terceiro, com o rival mais abalado, logo abriu 9 a 2. Fechou a partida e as oitavas de final com 3 a 0 e imponente 11 a 5.