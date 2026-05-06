Calderano decide, Brasil bate anfitriã Inglaterra e vai às quartas no Mundial de tênis de mesa
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Hugo Calderano, mais uma vez, foi vital para garantir uma vitória brasileira no Mundial por Equipes de tênis de mesa. Nesta quarta-feira, o País encarou a anfitriã Inglaterra, em Londres, e depois de abrir 2 a 0, permitiu a igualdade. No quinto e decisivo jogo, o astro verde e amarelo foi impecável para garantir a vaga nas quartas de final.
A seleção brasileira volta à disputa somente na sexta-feira e terá uma pedreira pela frente: a forte equipe da França dos irmãos Félix e Alexis Lebrun, 4º e 12º do mundo, respectivamente, que ainda conta com o bom Flavien Coton e que bateu Portugal por 3 a 0.
Nesta quarta, na Wembley Arena, o Brasil começou com tudo, abrindo 2 a 0 com grandes triunfos de Calderano sobre Tom Jarvis (11 x 6, 11 x 8 e 13 x 11) e Guilherme Teodoro diante de Connor Green (16 x 14, 12 x 10 e 11 x 6).
Empolgados pela torcida em Londres, os ingleses reduziram com Samuel Walker superando Leonardo Lizuka por 3 a 1, parciais de 9 a 11, 11 a 6, 11 a 6 e 11 a 9. Gui Teodoro entrou em ação novamente para tentar fechar o duelo diante de Jarvis, mas não conseguiu se impor, derrotado por 5 x 11, 11 x 6, 6 x 11 e 10 x 12.
Calderano, então, teve de voltar à disputa para o seu oitavo jogo na competição e não decepcionou. Foram logo dois sets vencidos por 11 a 8 diante de Connor Green. No terceiro, com o rival mais abalado, logo abriu 9 a 2. Fechou a partida e as oitavas de final com 3 a 0 e imponente 11 a 5.