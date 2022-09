Caio Souza é ouro nas paralelas e prata no salto na Copa do Mundo de Ginástica

(via Agência Estado)

Caio Souza foi o grande nome do Brasil na Copa do Mundo de Ginástica Artística da etapa de Paris, na França. Neste domingo, na Bercy Arena, brilhou ao conquistar duas medalhas, uma de ouro nas barras paralelas e uma prata no salto.

O brasileiro fez uma série quase perfeita nas barras paralelas, que lhe rendeu uma pontuação de 14.700, o suficiente para garantir a medalha de ouro para o Brasil. O pódio foi completado por dois atletas dos Estados Unidos. Brody Malone, com 14.600, ficou com a prata, e Donnell Whittenburg, com 14.250, levou o bronze.

Mais cedo, no salto, Caio Souza já havia garantido uma medalha de prata. Com direito a um duplo mortal grupado de frente com meia volta, o brasileiro recebeu 14.575 de média, ficando atrás somente do turco Adem Asil, que conquistou a medalha de ouro com 14.725 pontos. O bronze foi para o israelense Dolgopoyat, com 14.325.

A final do salto ainda contou com Yuri Guimarães. O brasileiro, no entanto, não conseguiu ter a mesma atuação do seu compatriota e ficou com o sexto lugar, com 13.475 de média.

"Esses resultados mostram que o meu trabalho está sendo feito, e corretamente! Agora é voltar para casa e acertar os detalhes para subir mais um degrau", falou Caio Souza. O ginasta ainda disputou a prova das argolas, mas ficou apenas com um oitavo lugar, com 13.500 pontos. Quem conquistou o ouro foi o turco Adem Asil.