Caio Paulista vê São Paulo 'obrigado' a desencantar fora de casa no Brasileirão

O clima no São Paulo é de total euforia após classificação às semifinais da Copa do Brasil eliminando o Palmeiras no Allianz Parque, e a goleada no clássico diante do Santos. Mas uma coisa ainda incomoda o técnico Dorival Júnior e os jogadores: a falta de vitórias fora de casa no Brasileirão. Ainda sem somar pontos longe do Morumbi, o time visita o Cuiabá, no sábado, com a "obrigação" de desencantar, na visão de Caio Paulista.

Buscando permanecer no G-4 do Brasileirão e podendo até subir para a vice-liderança, o São Paulo tem de superar o Cuiabá na Arena Pantanal. Quarto colocado com os mesmos 25 pontos de Fluminense e Palmeiras, o time sabe que não pode vacilar diante de um dos piores mandantes do Brasileirão - o time mato-grossense só ganhou do Santos em sua casa, onde fez quatro pontos apenas.

"Nessas últimas semanas a gente tem feito grandes coisas aqui, como a classificação na Copa do Brasil, depois a vitória contra o Santos. Ainda aproveitamos esses dias de folga para descansar um pouquinho (dois dias sem treinos) e agora é continuar assim para atingir grandes coisas", afirmou Caio Paulista.

Com o Botafogo disparado, ninguém no clube fala ainda sobre entrar na briga pelo nacional. Mas terminar entre os quatro melhores é obsessão. Por isso, a necessidade de desencantar fora após somente quatro pontos somados, em empates com Coritiba, Fortaleza, Corinthians e Red Bull Bragantino e derrotas diante de Botafogo, Grêmio e Cruzeiro.

"Sabemos das dificuldades que é (jogar na Arena Pantanal), mas temos de conquistar essa vitória fora de casa que não conseguimos obter ainda", pregou Caio Paulista, assumindo que é obrigação desencantar neste sábado. "Será um jogo difícil, mas vamos lá para buscar os três pontos para ir avançando aos poucos no Brasileiro."

Poupado no início do clássico com o Santos para a volta de Welington, Caio Paulista deve ser titular no Mato Grosso. Ainda mais sendo um dos destaques do time ultimamente. Dorival Júnior, contudo, ainda não definiu se usará os principais jogadores ou uma escalação mista visando o clássico das semifinais da Copa do Brasil, diante do Corinthians, agendado para terça-feira.

O treinador vem ganhando opções para armar o time. O zagueiro Beraldo trabalhou normalmente pelo segundo dia seguido após sofrer lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O também defensor Alan Franco é outro que já trabalha com o grupo após uma lesão na perna.