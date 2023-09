Caio Paulista e David treinam e podem reforçar São Paulo na final da Copa do Brasil

O São Paulo iniciou nesta terça-feira a sua preparação para as finais da Copa do Brasil diante do Flamengo. O técnico Dorival Junior deverá contar com o elenco inteiro para formar a equipe.

As novidades nos treinos do CT da Barra Funda são o lateral-esquerdo Caio Paulista e o atacante David, recuperados de lesão, que aprimoram a forma física para se tornarem opção para Dorival.

Nesta terça-feira, Dorival orientou o grupo de jogadores em um exercício de enfrentamento de pequenos grupos em espaço reduzido. Na sequência, um treino de ataque contra defesa. Depois, já com 11 contra 11, uma atividade com foco na posse de bola.

O São Paulo só volta a jogar no dia 13, quando vai enfrentar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro duelo pelo título da Copa do Brasil com o Flamengo, no Maracanã, está previsto para dia 17. A volta, no Morumbi, está marcada para dia 24.