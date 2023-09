Caio Henrique rompe ligamentos do joelho e será cortado da seleção brasileira

O técnico Fernando Diniz terá de convocar um novo lateral-esquerdo para a segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O Monaco informou nesta terça-feira que Caio Henrique rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e terá de passar por cirurgia. Deve se tornar desfalque para o clube por até oito meses.

O jogador se machucou na sexta-feira, em duelo contra o Nice, no estádio Louis II. Ao cortar uma bola com chutão dentro da área, o camisa 12 já caiu com as mãos no joelho acusando o problema. Acabou substituído e recebeu a notícia da cirurgia nesta terça.

"Caio Henrique sofreu uma entorse no joelho esquerdo com lesão no ligamento cruzado anterior", informou o Boletim médico do Monaco. Com a lesão, está não apenas fora dos compromissos contra Venezuela, em Cuiabá, dia 12 de outubro, e Uruguai, em Montevidéu, no dia 17, como também da temporada europeia.

Aos 26 anos, Caio Henrique foi uma das novidades da primeira lista. E estava empolgado. "Estou muito feliz, pois realizei um sonho de infância ao vestir esta camisa pela primeira vez. Isso é o que todos nós queremos quando somos jovens no Brasil", celebrou, na época, mostrando ambição. "Fiquei muito feliz em ser chamado. Minha família obviamente está orgulhosa de mim, é um sentimento indescritível e único e espero novos chamados no futuro."

Com a grave lesão, só voltará aos campos em 2024 e agora terá de ficar na torcida por um novo companheiro. Alex Sandro, outra possibilidade para a posição e que disputou a Copa do Mundo no Catar, também se lesionou recentemente.