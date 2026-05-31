Caio Bonfim conquista o bronze nos 10 km do Grande Prêmio de Madri de marcha atlética

Vice-campeão olímpico nos 20 km, o brasileiro Caio Bonfim conquistou neste domingo a medalha de bronze nos 10 km do Grande Prêmio de Madri de marcha atlética. Ele completou a prova em 39min31, atrás do italiano Francesco Fortunato (39min15) e do espanhol Paul Mcgrath (39min23).

A competição na capital espanhola faz parte do Circuito Mundial de marcha atlética, na categoria ouro, equivalente à Diamond League nas provas de campo e pista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em 2026, o brasileiro estabeleceu o recorde sul-americano (1h21min44) na meia maratona, prova que estreou na marcha em 2026 e estará no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, em Kobe, no Japão. Depois, foi vice-campeão na China, bronze no Mundial de Brasília, prata em Podebrady (República Checa) e quarto em La Coruña (Espanha).

"Foram boas competições pelo tour mundial, tanto a de La Coruña quanto a de Madri, na Espanha, porque estamos competindo no altíssimo nível e o Caio estar entre esses atletas é sempre muito bom", disse a treinadora Gianetti Sena Bonfim, que também é mãe do marchador.

"Vamos trabalhar a recuperação e o condicionamento físico e voltar para os treinos porque temos o nosso Troféu Brasil e a gente quer fazer bonito", afirmou a técnica, referindo-se à competição que será realizada de 23 a 26 de julho, em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gianetti disse que em 2026 as competições ficaram encavaladas por causa da Copa do Mundo da Fifa. "Correria com competições quase todos os fins de semana e tivemos de abrir mão de algumas. Saindo desse tour satisfeitos com um ano bom e constante e vamos em frente com Troféu Brasil, Jogos Sul-Americanos e mais uma prova de maratona que vamos escolher no fim do ano."