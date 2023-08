Caio Bonfim bate recorde nacional e conquista medalha de bronze na marcha atlética

O Brasil iniciou de forma positiva a sua trajetória no Campeonato Mundial de atletismo, disputado em Budapeste, na Hungria. Logo na primeira prova - 20km da marcha atlética -, Caio Bonfim conquistou a medalha de bronze ao cravar a marca de 1h17min47s, superando o recorde nacional.

Caio Bonfim está disputando o seu sétimo Campeonato Mundial e repetiu a conquista de 2017, quando também ficou com a medalha de bronze. Ele superou, inclusive, a marca do ano passado. Na ocasião, ficou em sexto lugar.

Existia grande expectativa em cima do brasileiro, que já havia batido o recorde nacional na etapa de La Coruña do Circuito Mundial. Ele ficou apenas a 26s de bater o recorde sul-americano neste sábado. O ouro ficou com o espanhol Álvaro Martin com 1h17m32s e a prata com o sueco Perseus Karlstrom com 1h17m39s.

A prova iniciou com duas horas de atraso por causa do mau tempo em Budapeste, que amanheceu com chuva e muitos raios. Caio Bonfim teve um começo moderado, acompanhando os primeiros colocados. Foi se juntar aos líderes com 12km de prova, que tinha o japonês Ikeda Koki em primeiro.

Demorou para o espanhol Álvaro Martin se aproximar do pelotão da frente, mas quando o fez disparou e abriu vantagem nos três quilômetros finais. Caio Martins foi perdendo ritmo perto do fim e viu o Perseus Karlstrom assumir o segundo lugar. No entanto, manteve um ritmo suficiente para ficar com a medalha de bronze.

"É muito difícil chegar até aqui. Ainda não caiu a ficha. Quando você ganha uma medalha, as pessoas criam expectativa em cima de você. Tenho muito orgulho da minha trajetória, que serviu como degraus para chegar até aqui. Consegui realizar mais um sonho de ter batido o recorde nacional. Estou muito feliz com esse momento", disse Caio Bonfim.

DARLAN ROMANI NA FINAL DO ARREMESSO DE PESO

Após ficar 13 meses sem competir em torneios internacionais, Darlan Romani avançou à final do arremesso de peso do Mundial de Atletismo com a melhor marca obtida na classificação. O brasileiro cravou 22,37m, superando a marca do italiano Zane Weir, com 21,82m. A decisão acontecerá ainda neste sábado, às 15h35 (horário de Brasília).

"A gente está junto, está no bolo e é isso que importa. A gente quer o resultado e está lutando para cada vez chegar mais preparado. E é o tal do dia, quem acertou leva e quem não acertou não leva. Cada um está fazendo o seu e eu estou me preparando para chegar na minha melhor forma do ano", disse o atleta de 32 anos.