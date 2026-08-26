Cafu e Roberto Carlos apoiam Infantino em meio à crise: 'Nossas opiniões são ouvidas'

Os ex-laterais Cafu e Roberto Carlos, pentacampeões mundiais com a Seleção Brasileira em 2002, manifestaram apoio público a Gianni Infantino, presidente da Fifa. Em post publicado em suas redes sociais, a dupla defendeu o mandatário da principal entidade do futebol e exaltou o trabalho feito pelo dirigente.

"Ao longo dos últimos 10 anos, temos acompanhado o trabalho realizado pela FIFA e pelo presidente Infantino para promover a representatividade dos jogadores no futebol - algo que antes não existia. Jogadores e ex-jogadores ganharam voz e espaço na modalidade ao participarem de comitês, projetos e grupos de trabalho. Nossas opiniões são ouvidas, e muitas iniciativas em prol do esporte são moldadas com base em nossas reflexões, ideias, planos e participação", diz trecho da mensagem publicada por Cafu.

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Roberto Carlos repostou o texto e mostrou seu apoio, comentando: "100% de acordo com o Capitão". A publicação alcançou outros ex-atletas, como o italiano Marco Materazzi, que também compartilhou a postagem do ex-lateral.

Além disso, outros ex-jogadores também compartilharam versões do texto em suas próprias redes sociais, como os argentinos Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Javier Pastore, o italiano Christian Vieri e o português Pepe.

Gianni Infantino vem sofrendo fortes críticas após a proposta do Fifa Forward Enterprise, projeto que buscava atrair investimentos privados para financiar torneios da entidade, incluindo a Copa do Mundo.

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O plano, porém, não avançou. A forte rejeição à iniciativa ampliou a oposição ao presidente da Fifa, sobretudo na Europa e na América do Norte. Uefa e Concacaf afirmaram ter perdido a confiança no dirigente após o fracasso do projeto. Desde então, Infantino vem perdendo força nos bastidores e se tornou alvo cada vez mais frequente de críticas.

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Ao longo dos últimos 10 anos, temos acompanhado o trabalho realizado pela FIFA e pelo presidente Infantino para promover a representatividade dos jogadores no futebol - algo que antes não existia. Jogadores e ex-jogadores ganharam voz e espaço na modalidade ao participarem de comitês, projetos e grupos de trabalho. Nossas opiniões são ouvidas, e muitas iniciativas em prol do esporte são moldadas com base em nossas reflexões, ideias, planos e participação.

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Sabemos como o futebol pode transformar vidas, melhorar sociedades e ampliar oportunidades para pessoas em todo o mundo, e estamos comprometidos em continuar levando essa esperança a elas.

Continuaremos à disposição para apoiar a grande evolução que o nosso esporte vivenciou na última década, garantindo que ele continue alcançando e beneficiando pessoas em todos os países onde o futebol é praticado ao redor do globo.