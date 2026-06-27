Cabo Verde se classifica para o mata-mata e vai encarar Messi na sexta-feira
Seleção africana segura o zero a zero contra os sauditas e agora projeta o duelo decisivo contra a seleção argentina
A estreante seleção de Cabo Verde fez história na noite de sexta-feira (26) ao garantir uma classificação inédita para os 16 avos de final da Copa do Mundo. Os "Tubarões Azuis" asseguraram a vice-liderança do Grupo H após empatarem sem gols com a Arábia Saudita, em Houston, nos Estados Unidos, e contarem com a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai, em Guadalajara, no México. Com o resultado, a equipe lusófona somou três pontos e avançou para enfrentar a Argentina de Lionel Messi no próximo dia 3, às 19h (horário de Brasília), em Miami.
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Enquanto os espanhóis confirmaram o topo da chave com sete pontos e aguardam o segundo colocado do Grupo J, o Uruguai tornou-se a primeira seleção sul-americana a se despedir do Mundial. A equipe celeste terminou a primeira fase com apenas dois pontos, empatada com a lanterna Arábia Saudita, e não conseguiu pontuação suficiente para figurar entre os oito melhores terceiros colocados que também avançam na competição.
A definição do grupo começou a desenhar-se aos 41 minutos do primeiro tempo do jogo em Guadalajara, quando o equilíbrio da chave foi quebrado por uma falha individual. O espanhol Alex Baena arrematou fraco após girar sobre a marcação, mas o goleiro uruguaio Fernando Muslera aceitou o chute, decretando o gol que mudou as posições da tabela e empurrou Cabo Verde para a zona de classificação direta.
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Na etapa complementar, disputada de forma simultânea, os uruguaios demonstraram desorganização na busca pelo empate e ainda viram o atacante Agustín Canobbio ser expulso nos instantes finais. Paralelamente, em Houston, Cabo Verde administrou uma partida truncada diante dos sauditas e quase abriu o placar aos 29 minutos, quando Laros Duarte parou em uma grande defesa do goleiro Mohammed Al-Owais. Após o apito final em seu jogo, o elenco caboverdiano se reuniu no gramado para acompanhar os últimos minutos da partida do Uruguai pelo celular, celebrando a vaga histórica assim que o término do confronto em solo mexicano foi confirmado.