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HISTÓRICO

Cabo Verde se classifica para o mata-mata e vai encarar Messi na sexta-feira

Seleção africana segura o zero a zero contra os sauditas e agora projeta o duelo decisivo contra a seleção argentina

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 09:41:45 Editado em 27.06.2026, 10:03:40
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Cabo Verde se classifica para o mata-mata e vai encarar Messi na sexta-feira
Autor Foto: Divulgação/Fifa

A estreante seleção de Cabo Verde fez história na noite de sexta-feira (26) ao garantir uma classificação inédita para os 16 avos de final da Copa do Mundo. Os "Tubarões Azuis" asseguraram a vice-liderança do Grupo H após empatarem sem gols com a Arábia Saudita, em Houston, nos Estados Unidos, e contarem com a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai, em Guadalajara, no México. Com o resultado, a equipe lusófona somou três pontos e avançou para enfrentar a Argentina de Lionel Messi no próximo dia 3, às 19h (horário de Brasília), em Miami.

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Enquanto os espanhóis confirmaram o topo da chave com sete pontos e aguardam o segundo colocado do Grupo J, o Uruguai tornou-se a primeira seleção sul-americana a se despedir do Mundial. A equipe celeste terminou a primeira fase com apenas dois pontos, empatada com a lanterna Arábia Saudita, e não conseguiu pontuação suficiente para figurar entre os oito melhores terceiros colocados que também avançam na competição.


Cabo Verde se classifica para o mata-mata e vai encarar Messi na sexta-feira
AutorGoleiro do Cabo Verde, Vozinha - Foto: Divulgação/Fifa

A definição do grupo começou a desenhar-se aos 41 minutos do primeiro tempo do jogo em Guadalajara, quando o equilíbrio da chave foi quebrado por uma falha individual. O espanhol Alex Baena arrematou fraco após girar sobre a marcação, mas o goleiro uruguaio Fernando Muslera aceitou o chute, decretando o gol que mudou as posições da tabela e empurrou Cabo Verde para a zona de classificação direta.

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Na etapa complementar, disputada de forma simultânea, os uruguaios demonstraram desorganização na busca pelo empate e ainda viram o atacante Agustín Canobbio ser expulso nos instantes finais. Paralelamente, em Houston, Cabo Verde administrou uma partida truncada diante dos sauditas e quase abriu o placar aos 29 minutos, quando Laros Duarte parou em uma grande defesa do goleiro Mohammed Al-Owais. Após o apito final em seu jogo, o elenco caboverdiano se reuniu no gramado para acompanhar os últimos minutos da partida do Uruguai pelo celular, celebrando a vaga histórica assim que o término do confronto em solo mexicano foi confirmado.

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