Busto de Senna e circuito interativo serão inaugurados no Autódromo de Interlagos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A relação de Ayrton Senna e o Autódromo de Interlagos segue próxima. Em março deste ano, mês em que o ex-piloto completaria 63 anos, o Instituto do tricampeão mundial da F-1 irá inaugurar um busto completo do ídolo brasileiro e um circuito interativo dentro do autódromo paulista para o público em geral.

continua após publicidade .

Por meio de tecnologia e atividades interativas, o público poderá passar por todas as conquistas das 11 temporadas de Ayrton Senna na F-1. Além disso, o local terá o busto de Ayrton Senna, também batizado de Nosso Senna, feito realizado por Lalalli Senna, artista multiplataforma e sobrinha do piloto, a partir da encomenda vinda da própria mãe de Ayrton, Dona Neyde.

"Fico feliz de finalmente poder fazer a entrega completa desse projeto como idealizado pela família, com a abertura oficial da escultura ao público, e dos circuitos de estações interativas que planejamos com tanto carinho aos fãs e apoiadores do Ayrton. Esse projeto veio da encomenda da própria mãe do Ayrton, de tangibilizar o Beco, o Ayrton que nós conhecemos como família para a linguagem artística, o que foi um grande desafio. Depois decidimos como família ampliar o projeto e compartilha-lo com os fãs que sempre estiveram ao seu lado. O Ayrton era uma figura admirada por muitas pessoas, por ter representado tão bem os aspectos luminosos do Brasil com garra, força e vencendo do jeito certo", disse Lalalli Senna.

continua após publicidade .

"A minha ideia é que as pessoas também vejam a si mesmas na imagem dele, como parte desse Brasil luminoso e vencedor, pois ele existe em cada um de nós. Além disso, a figura pública Ayrton Senna do Brasil foi formada com o carinho das pessoas que torceram por ele. E isso está refletido na materialidade e sentido da obra", completou a responsável pelo busto.

A escultura de Ayrton Senna tem mais de três metros de altura e pesa mais de 500 quilos. A obra chegou ao Autódromo de Interlagos para a última edição do Grande Prêmio de São Paulo de F-1, em comemoração aos 50 anos da primeira edição do evento, e agora será aberta ao público em geral.

"Muita gente tem me perguntado quando e como poderiam ir visitar a obra, e agora ela foi finalmente entregue de forma oficial e a ideia é que sempre que o circuito estiver aberto ao público, as pessoas possam vir conhecer o busto e se divertir com as estações interativas. Agora é pra valer!", complementa Lalalli Senna.

continua após publicidade .

O local, que será apresentado ao público entre os dias 2 e 5 de março, ficará localizado dentro do Setor A, uma das arquibancadas principais do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

ESPAÇO INTERATIVO

O Circuito Nosso Senna apresenta QR-Codes que possibilitam o acesso dos visitantes a declarações de Ayrton Senna, fatos e fotos marcantes de carreira da carreira do piloto brasileiro. Relembrando o sucesso que o tricampeão mundial do Brasil tinha na chuva, uma parte do espaço terá frases motivacionais escritas no chão em uma tinta que só pode ser vista em contato com a água.

continua após publicidade .

"Esse espaço é especial, porque ajuda a aproximar cada vez mais o público jovem da história e do legado do Ayrton. Muitas pessoas não conseguiram ver o Senna correndo no autódromo ou mesmo pela TV, então nosso objetivo é cada vez mais resgatar as conquistas dele, o lado humano e trazer um pouco do que a nossa família pôde vivenciar ao lado do Ayrton", comentou Bianca Senna CEO de Senna Brands e sobrinha de Ayrton Senna.

"O circuito Nosso Senna não é apenas um presente para São Paulo, mas sim, para toda a população brasileira. Ayrton Senna conquistou o reconhecimento mundial e os corações de muitas gerações. Assim, com o projeto e com a tecnologia, desejamos que todos os visitantes, tanto os que viram Ayrton nas pistas, quanto os que não eram nascidos ainda, compreendam mais o porquê de Ayrton ser chamado de Herói", diz Karina Israel, CEO da YDreams Global.