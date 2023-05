Busquets anuncia saída do Barcelona e deve fechar com time saudita que também quer Messi

(via Agência Estado)

O volante Sergio Busquets confirmou nesta quarta-feira que está de saída do Barcelona, após uma história de quase 20 anos no clube catalão. O jogador de 34 anos é especulado no Al Hilal, da Arábia Saudita, que também sonha com Lionel Messi - o argentino está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain.

"Não tem sido fácil tomar essa decisão, mas o momento chegou. Foi uma honra, um sonho e um motivo de muito orgulho poder defender esse escudo", disse o jogador espanhol, que conquistou 31 títulos com a camisa do Barcelona.

Busquets desembarcou no Barcelona em 2005 para atuar na base. Dois anos depois, começou a defender o time B da equipe principal, sob o comando do técnico Pep Guardiola. Em 2008, fez a estreia no time A e iniciou uma longa trajetória que culminou em seguidos títulos e em 718 partidas.

Estes números devem aumentar nas próximas semanas porque o Barça tem mais cinco partidas pelo Espanhol até o fim da temporada europeia. E a lista de troféus deve crescer com a atual edição do Campeonato Espanhol. O time da Catalunha lidera a tabela com 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético de Madrid.

Entre as conquistas de Busquets estão três títulos da Liga dos Campeões, três Mundiais e oito troféus do Espanhol. Com o destaque no Barça, o volante ganhou oportunidades na seleção espanhola, pela qual foi campeão mundial na Copa de 2010 e campeão europeu, em 2012.

Capitão do Barcelona nas últimas duas temporadas, Busquets marcou 18 gols e deu 40 passes para gol ao longo de sua trajetória pela equipe. Ele foi um dos veteranos que aceitou corte de salário nos últimos anos para seguir no clube. Outros deixaram o time ou até se aposentaram, caso do zagueiro Gerard Piqué.

O volante vai deixar o Barça no fim da atual temporada. E será lembrado, além dos títulos, como o dono do recorde de aparições em clássicos com o Real Madrid. São 48 partidas contra o arquirrival dos catalães.

Nas últimas semanas, Busquets vem tendo seu futuro especulado em dois clubes: o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Inter Miami, dos Estados Unidos. Segundo a imprensa espanhola, o time saudita estaria tentando sua contratação como estratégia para levar também Messi. Os dois jogadores são próximos e a ida de Busquets, nos cálculos do time árabe, facilitaria a chegada do argentino.