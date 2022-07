Buscando laterais, Guarani analisa nomes de Botafogo-SP e Azuriz

(via Agência Estado)

Após acertar com Isaque, do Grêmio, o Guarani busca outros nomes para reforçar o seu elenco, visando a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube está analisando nomes para as laterais. Jamerson Bahia, do Azuriz, e Jean Victor, do Botafogo-SP, aparecem como opções.

Lateral-esquerdo, Jamerson tem apenas 23 anos e fez praticamente toda sua carreira em Portugal. Foi revelado pelo Marília e já fez 22 jogos com a camisa do Azuriz na temporada, e marcou um gol.

Jean Victor já é uma opção mais experiente. Revelado pelo Guarany-MG, o atleta de 28 anos rodou por Botafogo, Botafogo-PB, Oeste, Boavista-RJ, Audax-RJ, Paraná, Cruzeiro, até chegar ao Botafogo-SP. São 26 jogos pela equipe do interior paulista e três gols marcados.

"O grupo é bom, mas ajustes serão feitos. O calendário é apertado, a janela será curta e com muita concorrência no mercado. Vamos precisar ser assertivos e ter calma nos processos", disse Rodrigo Pastana, novo superintendente de futebol do Guarani.

O dirigente ainda revelou que jogadores devem deixar o clube. "A nossa ideia é trabalhar com um elenco menor. Jogadores vão sair por conta de propostas, outros por não jogarem bem. Ainda temos que buscar reposição por conta das situações do Castán (aposentado) e Eliel (lesionado)", revelou Pastana.

O Guarani ocupa a 18ª colocação da Série B, com 17 pontos, um a menos do que a Ponte Preta, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O próximo desafio é no sábado, às 18h30, contra o Bahia, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.