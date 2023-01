Bucks superam cansaço e batem Raptors; Cavaliers vencem em bom jogo de Raulzinho

(via Agência Estado)

Depois de combinar ao menos 40 pontos, dez rebotes e cinco assistências nos últimos três jogos, Giannis Antetokounmpo pontuou menos pelo Milwaukee Bucks na noite de quarta-feira, durante vitória por 104 a 101 sobre o Toronto Raptors, na prorrogação. Ainda assim, deixou a quadra com bons números, não à toa fez um "triple-double", dessa vez contribuindo mais com assistências. Foram dez passes para cestas de companheiros somadas a 30 pontos e 21 rebotes.

O ala-pivô grego deu um show na noite anterior, terça-feira, ao anotar 55 pontos contra o Washington Wizards, a maior pontuação de sua carreira. Nesta quarta, mostrou, assim como os companheiros, certo desgaste em razão da série "back-to-back", termo usado na NBA para se referir quando uma equipe joga em dois dias seguidos.

"Obviamente seu corpo está cansado. É mais mental do que físico, na verdade. Conseguir entrar lá e fazer o trabalho bem feito em um 'back-to-back' sempre é muito bom", afirmou Antetokounmpo. "Ele usou muita energia na noite passada e nesta noite. Eles (Raptors) são muito físicos. Ele achar um jeito de nos levar a vitória foi algo enorme", acrescentou o treinador dos Bucks, Mike Budenholzer.

Os cansados jogadores da franquia de Milwaukee tiveram dificuldade ao longo da partida e ficaram perto de sair de quadra com a derrota, mas levaram para a prorrogação. Quem trouxe a oportunidade a vitória foi Grayson Allen, que acertou uma cesta de três pontos quando restavam 11 segundos para o fim do tempo extra. Allen teve grande colaboração de Antetokounmpo, autor da assistência decisiva após avançar até se jogar debaixo da tabela, soltando a bola para o companheiro. O triunfo mantém os Bucks em terceiro lugar na Conferência Leste, com 25 vitórias e 13 derrotas. Os Raptors estão na 12ª colocação.

RAULZINHO DECISIVO

A noite também foi de emoção com cesta nos segundos finais em Cleveland, onde os anfitriões Cavaliers receberam o Phoenix Suns e venceram por 90 a 88 no tempo normal. Dois dias após anotar 71 pontos contra o Chicago Bulls, a oitava maior pontuação da história da NBA em um único jogo, Donovan Mitchell fez só 20 pontos, mas foi decisivo como Antetokounmpo, pois participou da cesta da vitória ao protagonizar bela jogada, invadindo o garrafão, para entregar a bola a Evan Mobley, que acertou o arremesso e tirou o empate por 88 a 88 do placar.

Os Cavaliers não tiveram vida fácil e fizeram um jogo de reação. Um dos principais nomes que participaram da mudança de panorama do jogo foi o brasileiro Raulzinho, que entrou bem e marcou 14 pontos. Não à toa, recebeu muitos elogios de Mitchell ao final da partida. "Raul veio e brilhou para nós. Ele é um cara que está sempre preparado para tudo, ele foi decisivo para nós", disse o ala-armador.

Em outra partida da noite, o Los Angeles Lakers deu sinais de que está vivo na briga pela classificação, após oscilar muito na competição, e chegou à terceira vitória, mesmo sem contar com LeBron James, que está doente, mas não teve o diagnóstico revelado. A franquia californiana foi liderada por Dennis Schroder, autor de 32 pontos, para bater o Miami Heat por 112 a 109. O resultado ofuscou uma boa partida de Bam Adebayo, que teve 30 pontos e 13 rebotes pelo Heat.

Em San Francisco, o Golden State Warriors, que também vive altos e baixos nesta temporada regular e ocupa a nona posição do Oeste, perdeu por 119 a 122 para o Detroit Pistons. O Brooklyn Nets, terceiro colocado do Leste, teve 44 pontos de Kevin Durant, mas acabou derrotado por 112 a 121 pelo Chicago Bulls, o décimo da mesma conferência.

Confira os resultados da NBA desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 107 x 131 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 90 x 98 Phoenix Suns

Orlando Magic 126 x 115 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 129 x 126 Indiana Pacers

New York Knicks 117 x 114 San Antonio Spurs

Toronto Raptors 101 x 104 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 121 x 112 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 113 x 106 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 119 x 108 Houston Rockets

Golden State Warriors 122 x 119 Detroit Pistons

Los Angeles Lakers 112 x 109 Miami Heat

Sacramento Kings 117 x 120 Atlanta Hawks

