Bucks batem Nets e vencem 15º seguida; Morant lidera Grizzlies e domina os Lakers

O Milwaukee Bucks alcançou, na noite de terça-feira, sua 15ª vitória seguida na NBA e se manteve na liderança da Conferência Leste, acima do Boston Celtics, que entregou o posto após ser derrotado na segunda-feira pelo New York Knicks. A série positiva da franquia do Wisconsin foi ampliada com um triunfo por 118 a 104 sobre o Brooklyn Nets, o sexto do leste.

O grande nome da vitória foi Giannis Antetokounmpo, autor de 33 pontos e 15 rebotes. O grego havia ficado de fora do jogo anterior, contra o Phoenix Suns. Jrue Holiday também se destacou, com 14 pontos e oito assistências, para ajudar o Bucks a terminar fevereiro sem nenhuma derrota. Foram dez jogos no mês e dez vitórias. Brook Lopez, que teve 13 pontos e dez rebotes, e Khris Middleton, responsável por 18 pontos, também foram importantes para o resultado.

"Eu acho que os jogadores se adaptaram", afirmou Mike Budenholzer, treinador dos Bucks. "O desafio para esses caras é tomar boas decisões, ter boas leituras de jogo e, mais do que nunca, eles vão fazer isso. Nós não fizemos isso na primeira metade, mas, vocês sabem, esses caras conseguiram resolver," completou.

MORANT DOMINA OS LAKERS

Em Memphis, durante duelo dentro da Conferência Oeste, Ja Morant comandou a vitória por 121 a 109 do Memphis Grizzlies sobre o Los Angeles Lakers, sem LeBron James por tempo indeterminado, já que o astro sofreu uma lesão no pé direito. Morant anotou um triple-double de 39 pontos, dez assistências e dez rebotes.

Do total de pontos anotados pelo armador, 28 foram no terceiro quarto. Foi a maior pontuação da história de jogador do Grizzlies em um único período. "Eu estava simplesmente sentindo isso. Eu me deixei levar e fui capaz de continuar para nos colocar em uma posição na partida", afirmou ja Morant depois da partida.

O resultado mantém o Mephis Grizzlies na segunda colocação do Oeste. Os Lakers, por sua vez, continuam a ingrata saga na atual temporada regular. A franquia de Los Angeles vinha de uma série de três vitórias e já olhava com mais otimismo a possibilidade de avançar aos playoffs ou ao menos ao play-in, mas o reencontro da derrota voltar a afeta os ânimos, até porque a equipe é apenas a 12ª colocada.

VIRADA DOS WARRIORS

Diferentemente dos Lakers, que apenas flertaram com a reação e não a concretizaram, o Golden State Warriors conseguiu sair da situação incômoda que vivia e já é o quinto colocado do Oeste. Nesta terça, parecia que viveria uma nova frustração, pois chegou a estar perdendo por uma diferença de 23 pontos para o Portland Trail Blazers, durante o segundo quarto, mas encerrou a partida com uma vitória por 123 a 105.

Os Warriors entraram em quadra com a missão de parar Damien Lillard, que anotou históricos 71 pontos no domingo, contra o Houston Rockets. Dessa vez, fez 25, além de sete assistência. "Nós sabemos o que Dami pode fazer. O plano, desde o início, foi anular ele", disse Steve Kerr, treinador dos Warriors, que tiveram Jordan Pole, autor de 29 pontos, como cestinha.

DONCIC BRILHA, MAS PERDE

O maior pontuador da noite de segunda, ao lado de Ja Morant, foi Luka Doncic, que fez 39 pontos contra o Indiana Pacers, mas não evitou uma derrota por 124 a 122 de seu Dallas Mavericks. Tyrese Halliburton comandou os Pacers com 32 pontos, sete rebotes e seis assistências.

Confira os resultados da NBA desta quarta-feira:

Atlanta Hawks 116 x 119 Washington Wizards

Brooklyn Nets 104 x 118 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 104 x 98 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 121 x 109 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 112 x 133 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 117 x 123 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 122 x 124 Indiana Pacers

Utah Jazz 94 x 102 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 105 x 123 Portland Trail Blazers

LA Clippers 101 x 108 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da NBA desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Portland Trail blazers x New Orleans Pelicans