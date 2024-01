Bucks atropelam Celtics em casa e esquentam disputa na Conferência Leste da NBA

Em um clássico da Conferência Leste da NBA, o Milwaukee Bucks não tomou conhecimento do Boston Celtics na noite desta quinta-feira e derrotou o rival por 135 a 102. A vitória dos Bucks sobre o dono da melhor campanha do campeonato até agora esquentou a disputa pela liderança da tabela. No Oeste, o Phoenix Suns derrubou o Los Angeles Lakers por 127 a 109, fora de casa. O clássico desta quinta foi marcado por atuação abaixo do esperado dos astros de cada equipe. Jayson Tatum, criticado pela torcida pela baixa performance em jogos decisivos, anotou apenas sete pontos e três assistências em 15 minutos em quadra. Jaylen Brown também decepcionou, com apenas 10 pontos. O destaque dos visitantes foi Payton Pritchard, que saiu do banco de reservas para registrar 21 pontos. Giannis Antetokounmpo terminou a partida com um "double-double", mas esteve abaixo do esperado, apesar dos seus 24 pontos e 12 rebotes. O cestinha da equipe também começou na reserva. Bobby Portis registrou 28 pontos, além de 12 rebotes. Damian Lillard contribuiu com 21 pontos. "Tinha um respeito barra medo no nosso time nesta noite e sabíamos que teríamos que ir para a quadra e fazer o nosso melhor", comentou Antetokounmpo. "Espero que possamos manter essa atitude não apenas contra o Boston Celtics, mas também quando não temos dois dias seguidos de folga ou quando não conseguimos jogar bem. Jogando bem ou mal, temos que 'ficar' no jogo e jogar com esta mesma urgência sempre." O tropeço não tirou os Celtics da liderança do Leste. O time de Boston exibe agora um retrospecto de 29 vitórias e apenas nove derrotas. Os Bucks seguem na vice-liderança, com 26 triunfos e 12 revezes. Pela Conferência Oeste, outro grande duelo animou os torcedores da NBA. Mesmo fora de casa, o Phoenix Suns freou a reação dos Lakers ao vencer por 127 a 109. Os dois times também são rivais diretos por posições na tabela. Os Suns ocupam o oitavo posto, com 20/18. Os Lakers figuram em 10º, com 19/20. Em jogo com LeBron James e Anthony Davis em quadra, o destaque da partida foi Bradley Beal, cestinha do confronto, com 37 pontos, além de seis rebotes e quatro assistências. Devin Booker anotou 31 pontos. Discreto, Kevin Durant contribuiu com 18. Pelos Lakers, LeBron registrou 10 pontos e nove assistências em apenas 24 minutos em quadra. Davis não passou dos 13 pontos. O maior pontuador do time de Los Angeles foi D'Angelo Russell, responsável por 19 pontos.

continua após publicidade

Cleveland Cavaliers 111 x 102 Brooklyn Nets Milwaukee Bucks 135 x 102 Boston Celtics Oklahoma City Thunder 139 x 77 Portland Trail Blazers Dallas Mavericks 128 x 124 New York Knicks Los Angeles Lakers 109 x 127 Phoenix Suns

Detroit Pistons x Houston Rockets Atlanta Hawks x Indiana Pacers Philadelphia 76ers x Sacramento Kings San Antonio Spurs x Charlotte Hornets Chicago Bulls x Golden State Warriors Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers Miami Heat x Orlando Magic Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers Utah Jazz x Toronto Raptors Denver Nuggets x New Orleans Pelicans