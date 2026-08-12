Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

BTG tem acordo encaminhado para assumir operação do Nubank Parque, estádio do Palmeiras

Escrito por Ricardo Magatti (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O estádio do Palmeiras trocou de nome recentemente e está perto de ter um novo gestor. O banco BTG Pactual tem acordo encaminhado para assumir a operação do Nubank Parque até 2044, ano em que vence o contrato da WTorre com o clube.

As conversas estão avançadas, mas o acordo ainda não foi concluído, como informou primeiramente o portal Nosso Palestra. O BTG vai compartilhar a gestão com a WTorre, que deve ter uma participação minoritária nessa sociedade. Procurados pela reportagem, o banco e a construtora não comentaram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em abril, a WTorre vendeu os naming rights para o Nubank, que rebatizou o Allianz Parque de Nubank Parque. Esse processo foi aprovado pelo BTG, que já vislumbrava assumir a gestão da arena.

Em 2024, a Enforce, gestora de créditos do grupo BTG, comprou a dívida que a WTorre tinha com o Banco do Brasil, avaliada em cerca de R$ 650 milhões. O valor é referente à construção do estádio, inaugurado em 2024.

O Palmeiras não participa dessa negociação, já que tem contrato de direito de superfície com a WTorre para a construtora administrar o estádio até 2044. Depois disso, o clube assume a operação ou pode procurar um novo gestor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O iminente acordo não mexe nos repasses referentes às receitas geradas com o estádio a que tem direito o Palmeiras. Nos primeiros cinco anos de contrato, o clube recebeu 5% do montante e o percentual chegou a cerca de 15% a partir de novembro de 2024.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BTG Futebol Nubank Parque Palmeiras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV