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BTG fecha acordo e assume gestão do Nubank Parque, estádio do Palmeiras

Escrito por Ricardo Magatti (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O estádio do Palmeiras trocou de nome recentemente e terá um novo gestor. O banco BTG Pactual chegou a um acordo na manhã desta sexta-feira, 18, para assumir a operação do Nubank Parque até 2044, ano em que vence o contrato da WTorre com o clube.

O BTG vai compartilhar a gestão com a WTorre, que continua na sociedade, mas com participação minoritária. O pré-contrato entre as partes foi enviado para a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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Procurados pela reportagem, o banco e a construtora não comentaram. Em abril, a WTorre vendeu os naming rights para o Nubank, que rebatizou o Allianz Parque de Nubank Parque. Esse processo foi aprovado pelo BTG, que já vislumbrava assumir a gestão da arena.

Em 2024, a Enforce, gestora de créditos do grupo BTG, comprou a dívida que a WTorre tinha com o Banco do Brasil, avaliada em cerca de R$ 650 milhões. O valor é referente à construção do estádio, inaugurado em 2024.

O estádio tem um novo gestor, de modo que o BTG entra na estrutura societária, mas nada muda na operação. A WTorre continua com um assento no conselho de administração. Os contratos vigentes, com patrocinadores e promotores dos eventos estão mantidos.

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Também não terá mudanças na relação com o Palmeiras nem na equipe que comanda a operação, chefiada por Marcelo Frazão, vice-presidente de entretenimento da Wtorre.

O Palmeiras não participou dessa negociação, já que tem contrato de direito de superfície com a WTorre para a construtora administrar o estádio até 2044. Depois disso, o clube assume a operação ou pode procurar um novo gestor.

O acordo também não mexe nos repasses referentes às receitas geradas com o estádio a que tem direito o Palmeiras. Nos primeiros cinco anos de contrato, o clube recebeu 5% do montante e o percentual chegou a cerca de 15% a partir de novembro de 2024.

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Neste ano, a arena ultrapassou a marca de 9 milhões de pessoas em jogos do time masculino profissional do Palmeiras. O número foi atingido na 357ª partida da história da arena, durante a vitória do time alviverde por 3 a 0 contra o Santos, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

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