Brusque ganha e mantém o Vila Nova-GO na zona de rebaixamento da Série B

O Vila Nova continua vacilando na Série B do Campeonato Brasileiro. Em pleno estádio OBA, em Goiânia, perdeu para o Brusque, por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, pela 11ª rodada. Zé Mateus e Daniel Amorim, contra, marcaram os gols do duelo, ambos no segundo tempo. Com isso, o time goiano completou cinco jogos sem vencer, amargando agora a vice lanterna, com 10 pontos, só na frente do lanterna Guarani, com nove. Além de se afastar da zona de rebaixamento, o Brusque se aproximou do G-4. Atualmente, o time catarinense é nono colocado, com 13 pontos.

O Vila Nova começou melhor, com mais posse de bola e fazendo pressão na área do adversário nos primeiros minutos. O Brusque viu o time goiano acertar uma bola na trave, em uma cabeçada de Daniel Amorim.

O segundo tempo foi diferente, com o Brusque sendo oportunista nas chances que teve para ficar com a vitória. Aos 26 minutos, Júnior Todinho recebeu na ponta direita e ajeitou na frente da área para Zé Matheus chegar batendo no ângulo. Aos 39, Pará cobrou falta na área, Arthur Rezende desviou e a bola acabou batendo no peito de Daniel Amorim, que acabou fazendo contra.

A partir daí, o Vila Nova até tentou fazer pelo menos o gol de honra, mas o Brusque conseguiu controlar bem a vitória. Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 12ª rodada da Série B. Logo às 11h, o Brusque recebe o Ituano, no estádio Augusto Bauer. Um pouco mais tarde, às 16h30, o Vila Nova hospeda o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 0 X 2 BRUSQUE

VILA NOVA - Tony; Moacir, Rafael Donato, Renato e Jefferson (João Lucas); Rafinha (João Lucas), Arthur Rezende e Wagner (Rubens); Matheuzinho (Jean Silva), Daniel Amorim e Pablo Dyego (Diego Tavares). Técnico: Dado Cavalcanti.

BRUSQUE - Jordan; Pará, Wallace Reis, Jeferson Bahia e Airton (Wagner Balotelli); Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Toty (Matheus Trindade) e Alex Ruan (Álvaro); Crislan (Júnior Todinho) e Alex Sandro (Jailson). Técnico: Luan Carlos.

ÁRBITRO Paulo Cesar Zanovelli (MG).

GOLS - Zé Matheus, aos 26, e Daniel Amorim, contra, aos 39 minutos, ambos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arthur Rezende, Jean Silva, Jefferson e Rafinha (Vila Nova). Alex Ruan, Álvaro e Zé Mateus (Brusque).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do OBA, em Goiânia (GO).