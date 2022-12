Bruno Tubarão e Weverson rescindem contratos e deixam o Red Bull Bragantino

(via Agência Estado)

O Red Bull Bragantino tem duas mudanças no elenco para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, o clube confirmou as saídas do lateral-esquerdo Weverson, que estava no time desde 2020, e do atacante Bruno Tubarão, que chegou em 2019. Os dois tiveram seus contratos rescindidos. O clube ainda informou que permanece com um porcentual de Weverson em uma futura negociação.

Weverson tem 22 anos e foi revelado pelo São Paulo. Chegou por empréstimo em 2020, mas foi comprado em definitivo em um negociação de R$ 2 milhões por 70% dos direitos. Fez 43 partidas pelo Red Bull Bragantino, mas apenas duas nesta temporada e vinha treinando separado do elenco há alguns meses.

Já Bruno Tubarão, de 27 anos, estava no Red Bull Brasil quando o grupo também comprou o Bragantino, em 2019, após a conquista da Série B. Em 2021, sofreu com duas lesões e ficou praticamente o ano inteiro sem jogar. Nesta temporada, foi emprestado ao Vasco, onde fez dez jogos e um gol. Pelo clube paulista, se despede com 87 partidas e cinco gols.

PRÉ-TEMPORADA

O dia também marcou o início da pré-temporada do Red Bull Bragantino. Neste primeiro momento, porém, os trabalhos estão sendo realizados de forma remota junto ao departamento de preparação física.

A reapresentação no CT, em Bragança Paulista, está marcada para 2 de janeiro. O elenco já realizou uma bateria de exames e testes após o término do Campeonato Brasileiro e uma nova bateria será realizada na reapresentação.