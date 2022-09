Bruno Tabata ressalta força mental do Palmeiras e prevê arrancada no Brasileirão

(via Agência Estado)

Provar que a queda na semifinal da Copa Libertadores, em pleno Allianz Parque, não vai atrapalhar na caminhada rumo ao título do Brasileirão é a grande missão do líder Palmeiras a partir deste sábado, em compromisso com o Juventude. Em preparação para seu terceiro jogo como titular, o meia Bruno Tabata garante que a equipe está forte mentalmente para reencontrar as vitórias e iniciar arrancada.

O Palmeiras não vence faz cinco jogos, contando os dois embates com o Athletico-PR na Libertadores (derrota por 1 a 0 e empate de 2 a 2). Pelo Brasileirão, são empates seguidos com Flamengo, Fluminense e Red Bull Bragantino. Contra o Juventude, no Allianz Parque, a ordem é acabar com o jejum de triunfos.

"Foi uma sequência complicada (desde que cheguei) e será assim até o final. A equipe é muito forte mentalmente e pudemos mostrar isso na terça-feira quando, mesmo com um a menos, pudemos impor nosso ritmo (o jogo acabou 2 a 2 e o time acabou eliminado). Enfim, agora temos aí muitos jogos para podermos dar uma resposta, não pelo que aconteceu, mas porque somos o primeiro colocado e temos a ambição de sair campeão no final do campeonato", avalia Tabata. "É manter o que temos feito, nosso espírito e nossa união. O grupo é muito unido, muito forte e isso mostra o porquê conquistou tanto nos últimos anos."

O Palmeiras vendeu quase 38 mil ingressos antecipadamente e mais uma vez terá apoio maciço das arquibancadas no Allianz Parque. Ainda há o fato de o oponente figurar na lanterna da competição e vir emplacando tropeços, o que aumenta a obrigação da vitória. Para Tabata, o apoio será recompensado.

"A torcida tem dado mostras de confiança. Mesmo com a eliminação, nos aplaudiram no final, e esse é o espírito que passa para nós. Queríamos muito ter chegado à final, mas, infelizmente, não foi possível", lamente Tabata, virando a chave e deixando o Athletico-PR para trás. "Temos tudo para junto com a nossa torcida fazer grandes jogos em casa e festejar o título."