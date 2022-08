Bruno Soares e Jamie Murray quebram série ruim em virada na estreia de Cincinatti

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bruno Soares e Jamie Murray não estão fazendo uma boa temporada e vinham de três derrotas seguidas, a última na estreia do ATP de Montreal. Nesta segunda-feira, na abertura do Masters 1000 de Cincinnati, último torneio antes do US Open, a dupla obteve uma ótima vitória, de virada, sobre os favoritos colombianos Juan Cabal e Robert Farah.

continua após publicidade .

O brasileiro e o britânico saíram em desvantagem contra os cabeças de chave número 8 com derrota por 6/4 no primeiro set. Mas mostraram força para se recuperar nos sets seguintes e virarem com 6/2 e 10/7 no super tie-break. Nas oitavas de final, eles terão pela frente o russo Karen Khachanov e o canadense Denis Shapolanov, na quarta-feira.

Vice-campeã em Toronto, Bia Haddad joga nesta terça-feira contra a letã Jelena Ostapenko, enquanto a veterana Venus Williams terá pela frente a checa Karolina Pliskova, a quem a brasileira venceu na semifinal no Canadá.

continua após publicidade .

Nesta segunda-feira, na abertura da competição, duas cabeças de chave acabaram eliminadas. A canadense Leylah Fernandez (cabeça 13) caiu em sets corridos diante de Ekaterina Alexandrova, por 6/4 e 7/5, enquanto Daria Kasatkina perdeu para a americana Amanda Anisimova por duplo 6/4.

MASCULINO

Os cabeças de chave também não tiveram vida fácil no torneio masculino em Cincinnati. Mas conseguiram ganhar em batalhas de três sets. O britânico Cameron Norrie (cabeça 9) sofreu diante do suíço Holger Hune, mas avançou com 7/6 (7/5), 4/6 e 6/4. O espanhol Roberto Bautista (15) virou diante do argentino Francisco Cerúndolo, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/2.

Por fim, o argentino Diego Schuwartzman (13) derrotou o sérvio Alex Molkan, também de virada, com 5/7, 6/4 e 6/2. Vida fácil apenas para o croata Marin Cilic, com duplo 6/3 sobre o espanhol Jaume Munar. No duelo de veteranos, o britânico Andy Murray passou pelo suíço Stanislas Wawrinka com 7/6 (7/3), 5/7 e 7/5.