Bruno Soares cai na estreia no Masters de Montreal; Bia vence em Toronto

O tênis brasileiro teve uma segunda-feira de altos e baixos no circuito. Bruno Soares foi eliminado logo na estreia no Masters 1000 de Montreal na programação noturna, enquanto Beatriz Haddad Maia venceu na rodada de abertura do WTA 1000 de Toronto, também no Canadá.

Soares e o escocês Jamie Murray foram derrotados pelo também britânico Daniel Evans e pelo australiano John Peers por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/5. Foi a segunda derrota seguida da dupla do brasileiro, que ainda não venceu nesta preparação para o US Open, que começa no dia 29.

Na semana passada, Soares e Murray também caíram na estreia no Torneio de Washington, nos Estados Unidos. A última vitória da parceria aconteceu em Wimbledon, em julho, na segunda rodada. O brasileiro agora focará no Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA, antes do quarto e último Grand Slam da temporada.

Aos 40 anos, Soares vive temporada irregular. Ainda em busca do seu primeiro título no ano, o mineiro soma 11 vitórias e 14 derrotas. Em situação parecida, Marcelo Melo também busca a reação na temporada justamente em Montreal. De olho no primeiro troféu do ano, ele ainda estreará em Montreal, formando dupla com o espanhol Pablo Carreño Busta.

BIA VENCE

Em grande fase, Bia Haddad estreou com vitória em Toronto. A número 1 do Brasil e atual 24ª do ranking (sua melhor colocação da carreira) superou a italiana Martina Trevisan por 2 a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/2, em 2h12min. A rival ocupa atualmente a 26ª colocação da WTA.

Na segunda rodada, a brasileira terá um desafio mais complicado pela frente. Trata-se da local Leylah Fernandez, número 13 do mundo e atual vice-campeã do US Open. A tenista da casa avançou ao derrotar a australiana Storm Sanders por 6/4, 6/7 (2/7) e 6/4. Se superar este novo desafio, Bia poderá cruzar nas oitavas de final com a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo.