Bruno Soares, Andy Murray e Raducanu caem na estreia em Indian Wells

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray não conseguiram passar da estreia no Masters 1000 de Indian Wells, neste domingo. A dupla foi eliminada pela parceria formada pelo canadense Denis Shapovalov e pelo indiano Rohan Bopanna por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

Shapovalov e Bopanna enfrentarão nas oitavas de final a dupla formada pelo mexicano Santiago Gonzalez e pelo francês Edouard-Roger Vasselin, que eliminaram, também por 2 sets a 0, o belga Sander Gille e o holandês Matwe Middlekoop.

Neste domingo, Shapovalov e Bopanna começaram melhor o duelo e abriram 3/1. Soares e Murray reagiram, empataram por 3/3, mas acabaram perdendo no tie-break. No segundo set, Soares e Jamie Murray voltaram a falhar e viram os adversários abrirem vantagem. Apesar de dificultar a vida da dupla rival, não esboçaram a mesma reação do set anterior e acabaram derrotados por 6/4.

Com a queda de Bruno Soares, o Brasil ficou sem representantes em Indian Wells. Marcelo Melo também caiu na estreia na chave de duplas. E Beatriz Haddad Maia se despediu na segunda rodada, na chave feminina.

OUTROS RESULTADOS

Também neste domingo, o britânico Andy Murray, irmão de Jamie, acabou caindo para o casaque Alexander Bublik por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (11/9) e 6/3. O ex-número 1 do mundo viu o adversário fazer 20 bolas vencedoras a mais (37 a 17) e decidir o jogo, no qual foi muito superior no segundo set.

Já o polonês Hubert Hurkacz estreou no Masters de Indian Wells sofrendo, mas derrotando o alemão Oscar Otte por 2 a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Ainda neste domingo, John Isner levou a melhor no duelo americano contra Sam Querrey por 2 sets a 0. O russo Andrey Rublev bateu o alemão Dominik Koepfer, assim como o americano Steve Johnson, que derrotou o russo Aslan Karatsev. Também avançaram o sérvio Miomir Kecmanovic e o americano Taylor Fritz.

No feminino, a britânica Emma Raducanu foi surpreendida pela croata Petra Martic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/4 e 7/5. A atual número 13 do mundo segue com dificuldades para convencer no circuito, após surpreender ao conquistar o US Open do ano passado, em setembro. Desde então, não conseguiu emplacar mais do que duas vitórias seguidas nos torneios que disputou. Em Indian Wells, venceu apenas na estreia.