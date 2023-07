Bruno Senna pilota McLaren do tricampeonato de Ayrton na Fórmula 1

O piloto brasileiro Bruno Senna, sobrinho de Ayrton, teve novamente a oportunidade de pilotar a McLaren com a qual o tio venceu a temporada de 1991 da Fórmula 1 e se sagrou tricampeão mundial. A cena aconteceu nesta sexta-feira, no tradicional Festival da Velocidade de Goodwood, na Inglaterra, famoso por reunir amantes do automobilismo e carros clássicos.

As imagens de Bruno Senna guiando o monoposto MP4/6 foram divulgadas nas redes sociais da McLaren. Foi pela escuderia britânica que Ayrton Senna conquistou seu três títulos na F-1 (1988, 1990 e 1991) antes de sua morte prematura, aos 34 anos, após acidente no GP de San Marino, em 1994, quando estava na Williams. Bruno já pilotou o lendário carro do tio no ano de 2019, em Interlagos.

A exibição de Bruno Senna nesta sexta por pouco não foi ofuscada por um grave acidente. Uma roda se desprendeu de um Jaguar MkI no evento e voou em direção ao público nas arquibancadas. A peça chegou a atingir alguns dos que estavam no local, mas ninguém se feriu e continuaram acompanhando as atrações após uma visita ao centro médico. Bruno sempre falou do tio com muito carinho.

Outro brasileiro que marcou presença no evento foi o bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, que se apresentou guiando a sua McLaren M23-05 durante todos os dias da festa. Foi pela equipe do Reino Unido que o ex-piloto de 76 anos venceu a temporada de 1974 da F-1, seu último título na categoria. O finlandês Mika Häkkinen, campeão em 1998 e 1999, é uma das atrações mais aguardadas do fim de semana.

A 11ª etapa da temporada da Fórmula 1 acontece daqui uma semana, quando ocorre o GP da Hungria. Os treinos livres acontecem na sexta-feira, às 8h30 e 12h (horário de Brasília). No sábado, o terceiro treino livre começa às 7h30 e a classificação é disputada a partir das 11h. A corrida será no domingo, também às 11h. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, lidera a competição com 255 pontos.