Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Bruno Samudio assina seu primeiro contrato profissional com o Botafogo após destaque na base

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 20:01:00 Editado em 10.02.2026, 20:13:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira, que Bruno Samudio acertou seu primeiro contrato profissional com o clube carioca. O goleiro de 16 anos está na equipe desde 2024 e possui convocações para a seleção brasileira de base.

No ano passado, atuando pelo Brasil, Bruninho foi peça fundamental na conquista do Sul-Americano Sub-15, que terminou em vitória sobre a Argentina nas cobranças de pênalti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"É um momento muito especial para mim. Assinar meu primeiro contrato profissional com o Botafogo é a realização de um sonho. Sou muito grato ao clube pela confiança e vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos", disse o jogador.

Ele chegou no time alvinegro depois de se destacar na Copa Voltaço, competição sub-14 que disputou quando ainda representava o Athletico-PR.

Hoje, Bruno Samudio está na equipe sub-17 do Botafogo. Com 1,95m de altura, ele fez sua estreia na categoria em 2025, na goleada por 4 a 1 sobre o Maricá, válida pela 11ª rodada da Copa Rio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOTAFOGO Bruno Samudio contrato profissional Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline