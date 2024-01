Bruno Rodrigues relembra tempos difíceis com Breno Lopes e celebra reencontro no Palmeiras

Contratado pelo Palmeiras após o bom desempenho no ano passado pelo Cruzeiro, o atacante Bruno Rodrigues está à vontade no novo clube, até porque reencontrou, na Academia de Futebol, o amigo Breno Lopes, ao lado de quem jogou em tempos mais difíceis da carreira. Em 2017, os dois eram jogadores do Joinville, que passava por um momento bastante delicado, em meio a atrasos salariais e uma intensa crise política. Rever o companheiro, agora em condições bem melhores para ambos, é motivo de alegria para o reforço palmeirense.

"A gente não trocou essa ideia ainda, não teve muito tempo, mas o Breninho me recebeu super bem. A gente foi parceiro de quarta no Joinville em 2017, a gente sabe o que a gente passou no Joinville. Tudo que ele tá construindo aqui no Palmeiras é merecimento dele, por tudo que ele passou. Então, quando ele fez o gol na Libertadores fique muito feliz por ele, porque estava do lado dele lá, vi o que ele passou. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de construir uma história com ele aqui no clube. A gente dormia sem luz, às vezes, merendava, era quentinha, a gente sabe o que a gente passou", disse Bruno ao ser apresentado oficialmente nesta sexta-feira.

O ex-jogador do Cruzeiro chega, de certa forma, para brigar por posição com Breno Lopes, mas há a possibilidade de que eles joguem juntos, pois ambos podem fazer funções diversas no setor ofensivo. A versatilidade de Bruno, aliás, foi destacada pela presidente palmeirense Leila Pereira durante a apresentação. "Um jogador versátil, que atua em diferentes posições do ataque, característica muito apreciada por nossa comissão técnica. Quero dar as boas vindas ao Bruno, desejar muito sucesso. Tenho certeza absoluta que ele vai nos ajudar a continuar nesta trajetória tão vitoriosa", disse a dirigente.

Um ano antes de ir para o Cruzeiro, Bruno Rodrigues vestiu a camisa do agora rival São Paulo, em 2021, à época emprestado pelo Tombense. Fez apenas sete jogos como atleta tricolor e acabou indo jogar no Famalicão, de Portugual, onde estava antes de ser contratado pelo clube cruzeirense. "Acho que foi a oportunidade que não tive de mostrar no São Paulo. Agradeço aos estafes, mas é virar a página, agora estou no maior campeão do Brasil", disse ele sobre a passagem pela equipe do Morumbi.

No Palmeiras, espera ajudar o clube a aumentar a lista de títulos. "O Palmeiras é um grande clube, o projeto que o clube nos ofereceu e isso facilita. Eu acho que tomei a melhor decisão da minha vida", afirmou o atacante, que está animado para trabalhar com Abel Ferreira. "A responsabilidade, é muita responsabilidade. Para mim, ele é o melhor do Brasil e vem demonstrando a cada ano que passa, e é a responsabilidade de fazer o que ele pedir em campo".