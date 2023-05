Bruno Méndez pede Corinthians 'sem desespero' para reagir contra o Atlético-MG

A derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil tornou difícil para o Corinthians a missão de avançar às quartas, mas o fim do jejum de sete jogos sem vitória, após triunfo sobre o Fluminense no domingo, resgatou a esperança alvinegra. Para o defensor uruguaio Bruno Méndez, o time está evoluindo e tem condições de reagir, principalmente diante do fato de o jogo de volta, marcado para as 21h30 desta quarta-feira, ter a Neo Química Arena como palco.

"A gente vem melhorando jogo a jogo, como equipe principalmente. Estamos nos entendendo bem. Agora em casa, com nossa torcida, sem dúvida vamos jogar melhor. Fazer um grande jogo para ganhar e conseguir a classificação. A gente não pode entrar desesperado porque o time deles é bom, é forte. Passo a passo, vamos em busca da classificação", disse o jogador.

Zagueiro de origem, Méndez assumiu a titularidade da lateral direita na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, logo após o revés para os atleticanos na Copa do Brasil, e permaneceu na posição tanto no empate sem gols com o Argentinos Juniors, pela Libertadores, quanto na vitória sobre o Fluminense. O técnico Vanderlei Luxemburgo está satisfeito com o desempenho do uruguaio, por isso a tendência é que Fagner continue no banco de reservas no jogo contra o Atlético.

A principal expectativa da torcida é sobre a possível titularidade de Renato Augusto, que voltou a jogar no último domingo, contra o Flu, após mais de um mês se recuperando de uma artroscopia no joelho. O meia está relacionado novamente, porém o mais provável é que comece no banco de reservas, já que ficou muito tempo fora de combate.

Os volantes Cantillo, com um desconforto muscular na parte anterior da coxa, e Paulinho, com uma entorse no joelho esquerdo, continuam sem condições de jogo. O colombiano já não vinha sendo utilizado por Luxemburgo.

Veja a lista completa dos relacionados do Corinthians para o jogo com o Atlético-MG:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli.

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos.

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo.

Meio-campistas: Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira.

Atacantes: Adson, Chrystian Barletta, Felipe Augusto, Pedro, Róger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto.