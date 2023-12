Bruno Méndez deixa o Corinthians de graça e é anunciado pelo Granada, penúltimo do Espanhol

O zagueiro Bruno Méndez é mais um jogador oficialmente fora do Corinthians. Depois de fazer leilão e menosprezar as tantas ofertas por renovação com o clube, o zagueiro foi anunciado nesta terça-feira como reforço do Granada, da Espanha, que não precisou desembolsar nada pela contratação.

"O Granada Futebol Clube chegou a acordo com o defesa uruguaio Bruno Méndez para a sua integração na equipe rubro-negra no dia 1º 0de janeiro. Méndez treinou nas categorias de base do Montevideo Wanderers, estreando na equipe titular no Torneio Clausura 2017. Do campeonato de seu país partiu para o futebol brasileiro na temporada 2018/19. Lá jogou pelo Sport Club Internacional e em duas etapas pelo Corinthians, seu último clube", anunciou o clube espanhol.

Bruno Méndez foi contratado pelo Corinthians por R$ 13 milhões, mas pouco aproveitado em sua primeira passagem. O defensor acabou no Internacional, onde se firmou. Mas os paulistas ficaram carentes de jogador para a posição e obrigaram seu retorno.

A contragosto, Bruno Méndez retornou e mais uma vez para figurar a maior parte do tempo na reserva. Desprestigiado e sendo usado na lateral-direita por vezes, mesmo pedindo para não jogar fora de sua posição, ele começou a evitar uma renovação. Até exigiu um salário de R$ 700 mil para ficar, mas o clube tentou negociar as cláusulas e ele evitou reuniões até sair de graça neste fim de ano - ainda negociou com o Flamengo.

Agora, tentará mostrar seu valor no penúltimo colocado do Campeonato Espanhol. "O clube dá as boas-vindas a Bruno Méndez como novo jogador do Granada Futebol Clube, e também lhe deseja boa sorte na sua chegada à entidade rubro-negra."