Bruno Mazziotti volta ao Corinthians para auxiliar na recuperação dos atletas

Agência Estado

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira o retorno do renomado fisioterapeuta Bruno Mazziotti, agora para exercer a função de consultor. Amigo pessoal e responsável por deixar Ronaldo Fenômeno em condições de jogo na passagem do atacante pelo clube entre 2009 e 2011, o profissional será um auxiliar na reestruturação do departamento médico e de fisiologia corintiano.

"Bruno Mazziotti está de volta ao Timão! Após uma passagem de sucesso entre 2009 e 2015, o profissional realizará uma consultoria, auxiliando na integração do trabalho e fluxo de informação. Bem-vindo mais uma vez!", anunciou o Corinthians.

O clube vem sofrendo com o excesso de lesões no elenco e com o longo tempo de recuperação dos jogadores. Não por acaso, passa por reformulação do departamento médico após as saídas do Dr. Ivan Grava, filho de Joaquim Grava, e do fisioterapeuta Caio Mello, que trabalhou junto de Mazziotti.

Muitos corintianos vêm reclamando da demora do clube em recuperar um jogador. Fagner ficou um bom tempo machucado, voltou e sentiu novamente, assim como Gil, Maycon e Renato Augusto também sofreram ou ainda sofrem bastante com os problemas musculares. A experiência de Mazziotti será vital para abreviar tais retornos sem traumas futuros.

O profissional, contudo, não será exclusivo do Corinthians. Ele seguirá com suas funções nas equipes comandadas pelo amigo Ronaldo: o Cruzeiro e o Real Valladolid, da Espanha, nos quais desempenha função semelhante.