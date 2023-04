Bruno Henrique volta a ser relacionado no Flamengo após 10 meses e chora ao ver vídeo de lesão

(via Agência Estado)

A lista de relacionados do Flamengo tem uma grande novidade para a final do Campeonato Carioca com o Fluminense, neste domingo, às 18h, no Maracanã. Após quase dez meses parado por causa de uma lesão grave no joelho direito, o atacante Bruno Henrique está de volta. A presença do jogador, que iniciará no banco de reservas, foi confirmada pelo próprio clube rubro-negro.

O Flamengo usou as redes sociais para comemorar o retorno e publicou um vídeo do atacante assistindo, emocionado, ao vídeo do momento em que sofreu a lesão que o tirou dos gramados. "Vou falar a verdade pelos meus filhos: estou vendo agora que você está me mostrando. Desde a lesão, eu não revivi esse momento. É muito ruim, cara. É um sentimento muito forte. Só eu sei o que eu passei. Eu levantei ainda, senti meu joelho falso e frouxo. Ali eu tinha a convicção que eu tinha machucado", disse o jogador à Fla TV, enquanto enxugava os olhos marejados.

Bruno Henrique sofreu uma lesão multiligamentar no joelho em junho do ano passado, na vitória sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 0. Foram 297 dias de tratamento. Apesar do retorno do atacante, nem tudo é festa no Flamengo. O técnico Vítor Pereira não poderá contar com Vidal. O chileno foi vetado pelo Departamento Médico e está internado no Hospital Samaritano realizando tratamento de uma infecção no cotovelo esquerdo.

Vidal já vinha fazendo uso de medicamentos, mas a situação só piorou, o que o levou a procurar o Hospital. Ele está sendo acompanhado de perto por um dos médicos do Flamengo e passará a noite internado. Com isso, não terá condições de estar em campo neste domingo, diante do Fluminense, tanto que sequer foi relacionado.