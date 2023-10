Bruno Henrique: o que se sabe sobre disputa do Palmeiras pelo atacante do Flamengo

Eliminado na semifinal da Copa Libertadores e com chances remotas de título no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já começa a planejar a temporada 2024. A diretoria alviverde, muito cobrada por torcedores pela escassez de reforços na temporada, definiu o atacante Bruno Henrique como alvo. O jogador, ídolo do Flamengo, vive impasse com o clube carioca e ainda não acertou a renovação de contrato. Os paulistas aproveitam o imbróglio para tentar seduzir o atleta a fechar com a equipe palmeirense.

Bruno Henrique está livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe desde julho. Ele retornou ao time do Flamengo em abril, depois de ficar dez meses longe dos gramados por causa de um entorse no joelho direito. A lesão estagnou as conversas com a diretoria sobre a renovação. A ausência do jogador também propiciou a escalação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Pedro juntos no ataque pelo técnico Dorival Júnior, atualmente no São Paulo. A escalação era considerada improvável pelo fato de ambos desempenharem funções parecidas.

Durante o período em que Bruno Henrique esteve fora, o Flamengo conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. A capacidade de o atacante retornar em alto nível foi colocada em dúvida por causa da grave lesão, mas o jogador rapidamente demonstrou estar recuperado de maneira plena e é um dos destaques do rubro-negro na temporada irregular da equipe. Apesar das boas atuações, o Flamengo demorou a abrir conversas pela renovação e deu brechas para o Palmeiras tentar um acordo.

CONHEÇA OS VALORES OFERECIDOS PELO PALMEIRAS

Bruno Henrique completa 33 anos em dezembro. Tenta fazer seus últimos contratos. Com condição de ídolo e considerado pelos torcedores um dos maiores jogadores da história do Flamengo, atleta tem o desejo de encerrar a carreira no Rio. As partes, contudo, ainda não chegaram em um denominador comum quanto à duração do novo vínculo e um aumento salarial, se chegarem a um acordo.

O Palmeiras oferece quatro anos de contrato e salário de R$ 2 milhões, além de luvas de R$ 15 milhões. Inicialmente, a oferta era de três anos. O Palmeiras subiu o prazo. A conduta não agradou aos dirigentes flamenguistas, que não pretendiam igualar a oferta. Há confiança de que Bruno Henrique queira permanecer no Fla.

NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

O Palmeiras subiu a régua para contratar o atacante depois de a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros serem duramente criticados pela falta de contratações ao longo deste ano. Durante a janela de transferências do meio do ano, o clube paulista foi o único da primeira divisão a não realizar contratação.

Depois de perder Danilo e Gustavo Scarpa para o futebol inglês, o clube trouxe os atacantes Artur e Flaco López, e o volante Richard Ríos, sendo os dois últimos considerados reservas. Miguel Merentiel, também contratado no início do ano, foi emprestado ao Boca e deu o passe para o gol de Cavani no empate por 1 a 1 com os palmeirenses no Allianz Parque, partida em que o time paulista foi eliminado da Libertadores nos pênaltis.

SANTOS RECEBEU R$ 23 MILHÕES DO FLAMENGO

O Flamengo contratou Bruno Henrique em janeiro de 2019, desembolsando cerca de R$ 23 milhões para tirar o jogador do Santos. Ponta-esquerda de velocidade, com técnica apurada em chutes de fora da área e bom no cabeceio, o atleta ficou marcado por fazer parte do quadrado mágico do rubro-negro que conquistou o Brasileirão, o Campeonato Carioca e a Libertadores daquele ano, com Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Pelo time do Rio, o atacante conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Estaduais.