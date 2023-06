Bruno Henrique marca, Fla vence o Grêmio, e cola no pelotão de frente do Brasileiro

Com direito a um gol de Bruno Henrique nos acréscimos, o Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 0 neste domingo, no Maracanã, e chegou ao pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time do técnico Jorge Sampaoli contabiliza 19 pontos e fica atrás somente do segundo colocado Palmeiras (22) e do líder Botafogo (24).

Everton Cebolinha e Pedro ajudaram a construir a vitória. Mas a festa veio com Bruno Henrique, que fez o terceiro gol nos acréscimos e teve o seu nome exaltado pela torcida. Foi a primeira vez que ele balançou a rede desde a séria lesão que sofreu no joelho.

"Quando fiz o gol passou um filme na minha cabeça, as noites em claro, as dores. Minha família e meus filhos estão aqui e esta festa está sendo maravilhosa. O gol saiu no tempo de Deus. Aprendi uma coisa nesse tempo: nunca desistir", comentou o atacante em entrevista ao final da partida.

Já o Grêmio, que vinha de três vitórias seguidas na competição, teve a sua arrancada interrompida na classificação do torneio com a derrota no Maracanã e se mantém com 17 pontos.

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa dos jogos da Data Fifa, o Flamengo só volta a jogar no dia 22 de junho e visita o Red Bull Bragantino. Já a equipe gaúcha vai atuar em casa e recebe o América-MG em Porto Alegre.

As duas equipes optaram pelo esquema com três zagueiros e, com isso, os espaços apareceram para os dois lados. Mesmo jogando fora de casa, o Grêmio apresentou uma transição rápida e foi enfileirando chances de abrir o placar. Na melhor oportunidade, Luis Suárez aproveitou passe errado de Léo Pereira e driblou Fabrício Bruno na grande área. Bitello passou para Cristaldo que chutou nas mãos do goleiro Matheus Cunha.

O Flamengo também encontrou liberdade para criar e Wesley foi a válvula de escape pela direita. E foi com ele saiu o gol rubro-negro. O lateral ganhou a disputa com Cuiabano e tocou para Everton Cebolinha na área. O ex-gremista driblou o zagueiro Kannemann com uma finta de corpo e bateu cruzado para fazer 1 a 0 aos 23 minutos.

O jogo seguiu franco, mas liderado por Gerson, o time carioca trabalhou mais a posse de bola e ameaçou mais vezes a meta de Gabriel Grando. E foi graças à boa atuação do goleiro do Grêmio que o segundo gol não saiu. Arrascaeta deu passe de letra e Wesley cruzou na pequena área. Gabigol chutou de primeira mas parou no goleiro rival.

O segundo tempo teve início com o Flamengo cadenciando o ritmo de jogo para aproveitar os avanços do Grêmio. Sampaoli substituiu Gabigol e Léo Pereira, que eram dúvidas para a partida, e voltou com Pedro no comando do ataque e Ayrton Lucas na defesa. Como de costume, o time carioca caiu de rendimento na etapa complementar e foi a vez do Grêmio aparecer com mais frequência no ataque.

Bitello e Villasanti tiveram boas chances de empatar o duelo nos primeiros 15 minutos, mas um erro na saída de bola de João Pedro esfriou a reação gremista. Pressionado por dois rivais, ele deu um presente para Pedro que chutou no canto e ampliou a vantagem para 2 a 0, aos 19 minutos.

Sampaoli colocou Bruno Henrique na etapa final para explorar as jogadas em velocidade, mas no fim do jogo, o Grêmio foi para cima e desperdiçou seguidas chances. Luís Suárez e Villasanti acertaram a trave de Matheus Cunha, mas quem voltou a marcar foi o Flamengo. Gerson fez brilhante jogada pela esquerda e colocou a bola na cabeça de Bruno Henrique, que fechou a vitória de 3 a 0, e teve o seu nome exaltado pela torcida.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 3 x 0 GRÊMIO

FLAMENGO - Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Wesley (Varela), Erick Pulgar, Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta (Victor Hugo); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabigol (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Nathan); João Pedro (Galdino), Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo (Vina) e Cuiabano; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Everton Cebolinha, aos 23 minutos do primeiro tempo. Pedro, aos 19 e Bruno Henrique aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kannemann, Luis Suárez e Bruno Uvini Grêmio).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (RJ).

RENDA - R$ 3.678.655,00.

PÚBLICO - 62.967 torcedores presentes

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).