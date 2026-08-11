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Bruno Guimarães realiza primeiro treino com a camisa do Arsenal

Meio-campista brasileiro participou de trabalhos com bola e pode estrear em amistoso nesta quarta-feira

Escrito por Da Redação
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Bruno Guimarães realiza primeiro treino com a camisa do Arsenal
Autor O jogador da seleção brasileira realizou atividades físicas e trabalhos com bola no centro de treinamento dos Gunners - Foto: Reprodução/Instagram/Arsenal

O meio-campista Bruno Guimarães participou de seu primeiro treino com o elenco do Arsenal nesta terça-feira (11). Recém-anunciado pelo clube inglês, o jogador da seleção brasileira realizou atividades físicas e trabalhos com bola no centro de treinamento dos Gunners, integrando-se à rotina de preparação junto aos novos companheiros de equipe.

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Anunciado oficial e definitivamente no último fim de semana, Bruno Guimarães firmou um contrato de longa duração com a equipe de Londres, válido até junho de 2030. A transferência encerra a passagem do atleta pelo Newcastle, onde atuou ao longo de quatro temporadas.

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Com o início imediato dos trabalhos no campo, a comissão técnica estuda a utilização do brasileiro já no próximo compromisso da equipe. O Arsenal volta a campo nesta quarta-feira (12) para enfrentar o Como, da Itália, em partida amistosa realizada no Emirates Stadium, em Londres.

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