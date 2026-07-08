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Bruno Guimarães pede para deixar Newcastle e tem destino preferido na Premier League

Escrito por Fabio Tarnapolsky (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 15:29:00 Editado em 08.07.2026, 15:36:43
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A história de cinco temporadas de Bruno Guimarães no Newcastle pode estar chegando ao fim. O meio-campista, titular do Brasil na Copa do Mundo de 2026, teria comunicado ao clube que deseja se transferir ao Arsenal, que o definiu como uma de suas prioridades na janela de transferências.

A informação é do The Athletic, braço esportivo do The New York Times, e indica que as negociações já estão em andamento desde junho, antes de começar o torneio entre seleções na América do Norte. A oferta pode chegar a valores astronômicos.

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De acordo com o mesmo veículo, o Arsenal fez proposta inferior a 60 milhões de libras (mais de R$ 413 milhões em conversão direta), recusada pelo Newcastle. No mês atual, o vice-campeão da última Champions League estaria disposto a pagar esse valor. Um novo contato, porém, ainda não teria sido realizado.

Bruno Guimarães tem mais dois anos de vínculo a cumprir com seu atual clube, pelo qual já acumula 195 jogos, com 31 gols e 31 assistências. Depois de ser revelado pelo Osasco Audax e despontar no Athletico-PR, ele foi contratado junto ao Lyon em 2022 e se consolidou como titular absoluto já na primeira temporada.

Em 2025, após conquistar a Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa, o brasileiro se declarou ao Newcastle. "É minha segunda casa e estamos fazendo história", disse, à época. "Quando eu deixá-los, quero que a torcida cante o meu nome da mesma forma que faz com Alan Shearer", continuou.

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O inglês citado é o maior ídolo da história do clube do nordeste da Inglaterra. Hoje, o volante também está no rol de heróis da torcida e até ganhou uma música própria, chamando-o de "mago".

Apesar de Bruno Guimarães ter fechado sua participação na Copa do Mundo com a frustração de perder um pênalti contra a Noruega e a queda nas oitavas de final, ele foi um dos principais jogadores do elenco de Carlo Ancelotti e até igualou marca histórica de Zico.

Mesmo eliminado, ele ainda é o vice-líder de assistências do torneio, com quatro, atrás apenas de Michael Olise, da França, e deu o passe para o gol de Gabriel Martinelli na vitória nos acréscimos sobre o Japão, pela segunda fase.

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