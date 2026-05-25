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Bruno Guimarães deixa jogo do Newcastle e liga alerta na seleção brasileira antes da Copa

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 10:45:00 Editado em 25.05.2026, 10:53:29
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A participação de Bruno Guimarães na última rodada da Premier League gerou preocupação entre torcedores e comissão técnica da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo. O volante do Newcastle precisou deixar o duelo contra o Fulham neste domingo, 24, após sentir desconforto físico durante a partida.

O jogador foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo, mas a troca não ocorreu por uma nova lesão diagnosticada. A decisão teve caráter preventivo, alinhada entre o atleta e o técnico Eddie Howe, depois de uma conversa ainda em campo.

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Após a partida, Bruno Guimarães revelou por meio de suas redes sociais que enfrentou um quadro de febre em parte da última semana e que sentiu cãibras nas duas panturrilhas durante o jogo. Como o Newcastle já não disputava objetivos relevantes na rodada derradeira do Campeonato Inglês, a comissão técnica optou por não correr riscos.

O susto acontece poucos dias antes do início da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Bruno Guimarães está entre os convocados que se apresentam nesta semana na Granja Comary, em Teresópolis, para avaliações físicas e trabalhos iniciais com o grupo de Carlo Ancelotti.

O meio-campista retornou aos gramados no dia 18 de abril, após mais de dois meses afastado por lesão na coxa e está em processo de retomada o ritmo de jogo, acumulando seis partidas desde a volta. Ainda assim, segue sendo monitorado pela comissão técnica brasileira, que o vê como peça fundamental no meio de campo ao lado de Casemiro.

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Outro nome acompanhado com atenção é Neymar, que se recupera de um edema na panturrilha direita. Até o momento, CBF e Santos não divulgaram previsão de retorno do camisa 10 aos gramados. A expectativa é que o jogador se apresente à seleção nesta quarta, 27, para dar início à preparação para a Copa. Segundo o Estadão informou na última quarta-feira, 20, a lesão do atacante é tratada com cautela.

A seleção brasileira já definiu seu cronograma para a Copa do Mundo de 2026. A estreia será em 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey. Antes, o Brasil enfrentará Panamá e Egito em amistosos. A preparação começa nesta segunda, 25, na Granja Comary, com jogadores chegando conforme seus compromissos por clubes. No dia 1º de junho, após o amistoso contra os panamenhos, a equipe viaja aos EUA para ajustes finais. No Grupo C, o Brasil também enfrentará Haiti e Escócia.

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