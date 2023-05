Bruno Fratus descarta Mundial e Pan para focar na preparação para a Olimpíada de Paris-2024

(via Agência Estado)

Planejamento, foco e recuperação total da cirurgia no ombro direito. Com o objetivo de garantir presença na Olimpíada de Paris-2024, o nadador Bruno Fratus, de 33 anos, abriu mão do Mundial de Fukuoka e dos Jogos Pan-Americanos do Chile visando uma preparação cuidadosa para que o brasileiro atinja o melhor da sua forma física e técnica neste período em que vai estar longe das piscinas.

"Muito provavelmente não participarei da seletiva, o que indica que não participarei do Pan e do Mundial. Tudo em prol de estar 100% recuperado para os Jogos de Paris. Lá é o grande palco e o grande objetivo", afirmou o brasileiro em entrevista ao Olympics.com.

Medalha de bronze nos 50 m livre nos Jogos de Tóquio, ele está longe das piscinas desde o Mundial que foi realizado em 2022. Foi nesta competição que o nadador brasileiro sentiu a lesão. Focado no planejamento traçado, ele diz estar preparado para administrar a ausência em dois torneios tão importantes.

"Muitas vezes a gente tem que fazer sacrifícios na carreira esportiva. Esse é um sacrifício que eu acredito que vou precisar fazer para estar saudável ano que vem para estar competitivo e firme. A briga que a gente quer é grande e não quero estar com nenhum tipo de dor. Em Paris, não quero estar com nenhum tipo de dúvida", comentou.

Além do Mundial do Japão e do Pan, no Chile, Fratus também será ausência no Troféu Brasil, que acontece entre os dias 30 de maio e 4 de junho, no Recife. A princípio, o seu retorno está programado para a disputa do Troféu José Finkel, em novembro deste ano. Na sequência, ele emenda o US Open e o Mundial de 2024, que acontece em Doha, no Catar, no mês de fevereiro.

"A gente está fazendo tudo (recuperação) direitinho, com muito amor, com muito cuidado. que nem a nossa avó preparando o bolo para servir. Para tratar o corpo da melhor forma, estou me recuperando com menos pressa, para permitir que eu esteja 100% fisicamente, mentalmente emocionalmente, que é quando tem a prova que realmente importa", disse.

O tratamento de Bruno Fratus vem sendo acompanhado de forma minuciosa pelo Comitê Olímpico do Brasil e também pelo Esporte Clube Pinheiros para que ele cumpra todas as fases de sua recuperação da melhor forma.