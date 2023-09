Bruno Fernandes marca e Manchester United volta a vencer no Campeonato Inglês

Com um gol do português Bruno Fernandes, o Manchester United bateu o Burnley por 1 a 0 neste sábado, pelo Campeonato Inglês, e conseguiu dar um fim a uma sequência de três derrotas seguidas. O resultado impulsiona a equipe para a parte intermediária da classificação: nove pontos e o oitavo lugar. O revés mantém o Burnley na lanterna com apenas um empate no torneio.

Após reencontrar o caminho das vitórias jogando longe de seus domínios, o United tem uma boa chance de buscar um embalo, já que os dois próximos compromissos vão acontecer em seu estádio contra o Crystal Palace. No meio da semana, o jogo é válido pela Copa da Liga Inglesa. No sábado, as duas equipes voltam a medir forças, mas no Campeonato Inglês.

Pressionado pelos resultados ruins, O Manchester fez um jogo cauteloso para não dar espaços aos donos da casa. O primeiro tempo foi de equilíbrio com os dois times trabalhando muito a marcação. Quando tudo indicava que a etapa inicial terminaria com um empate sem gols, Bruno Fernandes entrou em ação.

O jogador português aproveitou um cruzamento para emendar um chute rasteiro e surpreender o goleiro Trafford: 1 a 0 aos 44 minutos e festa para o time visitante.

Na etapa final o jogo seguiu arrastado. O Burnley bem que tentou tomar a iniciativa, mas o United conseguiu se impor e assumiu o controle do confronto garantindo o triunfo fora de casa.

A rodada deste sábado contou ainda com o triunfo do Everton que derrotou o Brentford em seus domínios por 3 a 1. Doucoure abriu o placar logo no início para os visitantes enquanto Jensen deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Everton marcou mais duas vezes e definiu o confronto com gols de Tarkowski e Calvert-Lewin.