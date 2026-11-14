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Bruno Duarte decide, Vasco supera a Chapecoense e encaminha permanência no Brasileirão

Escrito por Estadao Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Vasco deu um passo muito importante para a permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, venceu a Chapecoense por 2 a 0, em jogo atrasado da 21ª rodada, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O grande destaque foi Bruno Duarte, que marcou os dois gols, aos 35 minutos de cada tempo, curiosamente. Com este duelo realizado, não há mais partidas atrasadas na competição.

Essa foi a segunda vitória seguida do Vasco no Brasileirão, pois vinha de triunfo diante do Athletico-PR, por 3 a 1, também fora de casa. O resultado também ajuda a estancar a ferida das recentes eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

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Com 44 pontos, o time subiu para a 11ª colocação, dentro da zona de classificação à Sul-Americana. A distância para a zona de rebaixamento (Z-4) agora é de sete pontos: o Corinthians é 17º com 37.

A Chapecoense já está rebaixada e segue com 22 pontos, em 20º e último lugar. O Z-4 ainda tem Grêmio, 18º com 37, e Remo, 19º com 29.

Mesmo já rebaixada, a Chapecoense buscou o ataque no primeiro tempo e quase marcou um golaço com Yago Felipe. Ele ficou com sobra na quina esquerda da área e chutou colocado, mas a bola bateu na forquilha oposta.

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O Vasco estava com dificuldade em manter a posse de bola e sofria perigo quando a Chapecoense recuperava. Mas respondeu com Andrés Gómez, que arriscou de longe e quase acertou o ângulo. Em outro lance, Marino Hinestroza chutou cruzado e exigiu boa defesa de Gabriel Werner.

Na reta final, o Vasco tomou mais controle da partida e achou o caminho do gol aos 35 minutos. Andrés Gómez recebeu com liberdade na esquerda, avançou e levantou na primeira trave. Bruno Duarte se adiantou ao goleiro, que saiu mal, e completou de cabeça.

No segundo tempo, o Vasco construiu algumas boas chances. Em uma delas, Lescano deu um toque por cima e encontrou Andrés Gómez livre na área. Ele chutou de primeira, com um voleio, mas Gabriel Werner defendeu à queima-roupa. Também teve chute rasteiro de Colidio para fora.

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A Chapecoense respondeu com belo passe de Giovanni Augusto em direção a Túlio Eduardo na pequena área. Ele dominou, mas na hora do chute foi cortado por Lucas Freitas. Até que aos 35 minutos, o Vasco definiu o placar. Loide Augusto arrancou pela esquerda e, já dentro da área, tocou para a pequena área, encontrando Bruno Duarte, que só completou.

Na 35ª rodada, a Chapecoense volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, quando visita o Remo no Mangueirão, em Belém (PA). Na quinta, às 19h30, o Vasco recebe o Internacional em São Januário, no Rio.

FICHA TÉCNICA

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CHAPECOENSE 0 X 2 VASCO

CHAPECOENSE - Gabriel Werner; Heitor, Kauan, Victor Caetano (Vinicius) e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe (David), Giovanni Augusto (Miguel Carvalho) e Max (Rodrigo); Túlio Eduardo e Borrero (Fernando). Técnico: Rodrigo Chipp (interino).

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan (Lucas Freitas) e Lucas Piton (Cuiabano); Jair, Lescano e Colidio (Loide Augusto); Andrés Gómez, Bruno Duarte (Brenner) e Marino Hinestroza (Ramon Rique). Técnico: Pedro Emanuel.

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GOLS - Bruno Duarte, aos 35 minutos do primeiro tempo e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Pacheco, Camilo e Borrero (Chapecoense). Robert Renan (Vasco).

PÚBLICO - 7.698 torcedores.

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RENDA - Não disponível.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

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Brasileirão chapecoense Vasco
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