Bruninho e Mayk são liberados e reforçam o Guarani contra o Sport na Série B

O técnico Umberto Louzer teve uma excelente notícia no Guarani para o próximo duelo da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Sport. Isso porque o lateral-esquerdo Mayk e o meia Bruninho foram liberados pelo departamento médico.

A posição que mais preocupava era o setor criativo, pois Isaque e Régis estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Se Bruninho não fosse liberado, Louzer precisaria improvisar. Mayk também deve voltar à titularidade, enquanto Caíque Silva fica como opção no banco.

O volante Matheus Barbosa, que saiu machucado do último jogo, ainda é dúvida e pode ser substituído por Lucas Araújo. No ataque, João Victor retorna de suspensão e forma trio com Bruno José e Bruno Mendes. Derek, artilheiro do time na competição com oito gols, está em fase de transição e tem chance de ser ao menos relacionado.

Assim, Um Berto Louzer deverá escalar o Guarani com: Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruninho; Bruno José, João Victor e Bruno Mendes.

Após perder para o Juventude, por 1 a 0, o Guarani aparece em sétimo lugar com 37 pontos, quatro a menos do que o Criciúma, que fecha o G-4 com 41. O jogo diante do Sport será realizado nesta sexta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O adversário pernambucano lidera a competição com 45 pontos, há cinco jogos sem perder.