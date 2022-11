Brooklyn Nets desiste de buscar técnico do Boston Celtics e efetiva Jacque Vaughn

(via Agência Estado)

Dez dias após anunciar a saída de Steve Nash, em comum acordo, o Brooklyn Nets anunciou seu 'novo' comandante. A direção negociava com Ime Ukoda, vice-campeão da NBA com o Boston Celtics na temporada passada, mas desistiu e optou pela efetivação do auxiliar Jacque Vaughn, que já estava no clube há sete temporadas.

"O Brooklyn Nets nomeou Jacque Vaughn como treinador principal", oficializou a franquia de Nova York em suas redes sociais nesta quarta-feira. O treinador substituiu Nash em quatro jogos nos últimos dias, com campanha de duas vitórias e duas derrotas. Mas também trabalhou interinamente em 2020, em 10 partidas, com sete triunfos e três derrotas, números suficientes para levar a equipe à primeira rodada dos playoffs, justamente quando Nash foi contratado.

"A perspicácia de Jacque no basquete, a competitividade e as informações íntimas de nossa equipe e do grupo fazem dele o melhor indivíduo para orientar a equipe em busca dos playoffs", afirmou o supervisor geral Sean Marks, em comunicado oficial à imprensa. "Ele tem potencial confirmado para tirar o melhor proveito de nossos jogadores, mantê-los motivados a jogar e um modelo de basquete coeso."

O primeiro jogo de Jacque Vaughn como treinador efetivado do Brooklyn Nets já ocorre nesta quarta-feira, visita ao não menos pressionado e rival New York Knicks, com campanha de 5/5. A meta e fazer o time do Brooklyn somar seu quinto triunfo em 13 partidas disputadas. A confiança é que o treinador rapidamente transforme a campanha em positiva após início bem ruim.

A primeira experiência de Vaughn na NBA foi no Orlando Magic, entre 2012 e 2015, mas a equipe na época não estava bem e os resultados foram ruins, com muito mais derrotas. Valeu para o treinador ganhar experiência e agora ele tenta mostrar sua capacidade no grande desafio da carreira.