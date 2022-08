Brooklyn Nets anuncia permanência de Kevin Durant para a próxima temporada da NBA

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após dois meses de longas negociações e até um pedido para deixar a franquia, Kevin Durant vai permanecer no Brooklyn Nets para a temporada 2022/2023 da NBA. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, em nota oficial.

continua após publicidade .

"Steve Nash e eu (Sean Marks), juntos com Joe Tsai e Clara Wu Tsai (donos dos Nets), nos reunimos com Kevin Durant e Rich Kleiman (empresário de KD) em Los Angeles ontem. Nós chegamos a um acordo para seguir em frente com nossa parceria. Nós estamos focados no basquete, com um objetivo em comum na mente: construir uma franquia duradoura para trazer um título para Brooklyn", disse a nota assinada por Marks.

A declaração parece encerrar as especulações sobre o futuro de Durant, com várias equipes interessadas em receber o astro de 33 anos e 12 vezes integrante do All Star Game.

continua após publicidade .

No início deste mês, vários meios de comunicação dos Estados Unidos relataram que Durant havia dado um ultimato ao dono dos Nets, Tsai, dizendo-lhe para demitir Marks e Nash ou aceitar seu pedido de troca.

O processo de Durant aconteceu menos de um ano depois que ele assinou uma extensão de contrato de US$ 198 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) por quatro anos com os Nets.