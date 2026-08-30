Bronze na Olimpíada de Tóquio-2020, nadador Fernando Scheffer anuncia aposentadoria aos 28 anos

Medalhista de bronze nos 200m livres nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, disputados em 2021, o nadador brasileiro Fernando Scheffer anunciou neste domingo que vai se aposentar durante a semana. Na quinta-feira, o atleta disputará sua última prova no Troféu José Finkel. "A natação competitiva não é mais o meu lugar."

Além do bronze em Tóquio-2020, Scheffer somou outras importantes medalhas ao longe da curta carreira nas piscinas mundo afora, sendo três ouros e um bronze Pan-Americano, além de se sagrar campeão mundial no revezamento 4x200m em piscina curta em 2018 (bateu o recorde mundial).

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O adeus de Scheffer das piscinas aos 28 anos veio em anúncio emocionante nas redes sociais. "Eu tenho um anúncio para fazer para vocês. A natação sempre foi uma paixão na minha vida. Eu comecei a nadar para ganhar do meu irmão, comecei a competir porque queria me tornar olímpico", iniciou seu post de adeus das piscinas.

"Mas eu cheguei muito mais longe do que isso. Fui campeão e recordista mundial. Me tornei um entre os nove medalhistas olímpicos individuais (do Brasil). Levei um país comigo e uma mensagem: não importa da onde você vem, aonde você treina. O que importa é aonde você acredita que pode chegar", destacou. "Muito bom é pouco. Não é só uma frase que tenho tatuado na minha pele. Foi meu mantra durante a Olimpíada, é um propósito, uma convicção de que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. E que confiar em nós mesmos é corresponder ao talento que nos foi dado."

Orgulhoso, seguiu em seu discurso emotivo do adeus. "É por isso que hoje eu sei que a natação competitiva não é mais o meu lugar. Mas essa decisão não vem com tristeza, não, muito pelo contrário. Ela vem repleta de orgulho por um propósito entregue e de um sonho agora renovado. O Finkel vai ser a minha despedida do esporte competitivo", oficializou, deixando claro que agora será treinador/orientador de jovens.

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"Mas não é minha aposentadoria, não. Vou continuar treinando, continuar representando o Unisanta e, principalmente, continuar impactando as pessoas através do esporte. Agora começo uma nova etapa, onde quero transmitir tudo o que aprendi com esporte de alto rendimento, inspirar mais pessoas e ajudar cada uma delas a encontrar sua versão da medalha olímpica. Muito mais que isso, estou muito empolgado para mostrar tudo que vem pela frente, seja nas piscinas ou palcos, a gente sabe que muito bom é pouco para nós", concluiu.