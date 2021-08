Bronze em Tóquio, Luisa Stefani vence na estreia do WTA 1000 de Montreal

Da Redação

Luisa Stefani, número 22 do mundo, estreou com vitória, nesta quarta-feira, no WTA 1000 de Montreal, no Canadá. A paulistana e a canadense Gabriela Dabrowski, 15ª colocada, superaram a duplaformada pela checa Renata Voracova e a alemã Julia Wachaczyk, por 2 sets a 1 com parciais de 6/4, 4/6 e 10-4, após 1h23.

continua após publicidade .

Luisa e Gabriela voltam a jogar nesta quinta-feira pela vaga nas quartas de final diante da britânica Tara Moore e da americana Emina Bektas, ainda sem horário definido pela organização.

"Sempre bom passar a estreia. Deu para pegar o tempo da quadra, condições bem mais lentas, bola voando um pouco. Primeiro set foi bom, usamos a chance de quebra que tivemos e depois, no segundo, começamos um pouco abaixo, diminuiu a energia, e no match tie-break elevamos o nível, fomos mais agressivas. Optamos por treinar um pouco os golpes após o jogo para ajustar os detalhes, para nos adaptamos uma com a outra nessa nova parceria. Agora é mais uma chance de melhorar no próximo jogo", disse Luisa.

continua após publicidade .

A tenista, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, vem do vice-campeonato do WTA 500 de San Jose na estreia da nova parceria com a canadense, com a qual tinha jogado uma vez ano passado em Ostrava, na República Tcheca, também terminando como vice-campeãs.

Luisa vem fazendo história no tênis feminino nacional. Além deste resultado olímpico, ela é a melhor ranqueada do País, com o 22º lugar, desde que o sistema da WTA foi criado em 1975, somando dois títulos e mais sete finais.