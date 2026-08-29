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Britânico fica perto de ser mais jovem campeão desde Tyson nos pesados, mas leva virada no fim

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Contra todas as apostas, o croata Filip Hrgovic derrotou o britânico Moses Itauma, por nocaute técnico no nono assalto, neste sábado, na O2 Arena, em Londres, e se tornou o novo campeão mundial dos pesos pesados, versão Federação Internacional de Boxe (FIB).

Itauma, de 21 anos, tinha como objetivo ser o segundo peso pesado mais jovem da história a ser campeão, sendo superado apenas pelo lendário Mike Tyson, que em 1986, aos 20 anos, 4 meses e 23 dias, se sagrou campeão do Conselho Mundial de Boxe, ao derrotar o canadense Trevor Berbick, no segundo assalto.

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Ituama dominou sete dos oito primeiros rounds, mas perdeu ritmo no nono round e viu o adversário crescer muito no combate e conseguir a vitória.

Hrgovic, de 34 anos, soma 22 vitórias (16 nocautes) e só uma derrota. Itauma perdeu pela primeira vez, após 14 triunfos, com 12 nocautes.

Com combinações rápidas de gancho de direita e direto de esquerda, o canhoto Itauma dominou completamente a luta. Hrgovic se destacou pelo grande poder de encaixe. O britânico conseguiu uma queda no segundo assalto e o croata teve o supercílio aberto no quarto round.

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Itauma diminuiu um pouco o ritmo e sentiu a força de Hrgovic nos contra-ataques, mas os cinco primeiros assaltos foram vencidos pelo lutador do Reino Unido.

O sexto assalto foi o melhor de Hrgovic, que trocou golpes violentos com Itauma no minuto final.Mesmo assim, no geral, o britânico foi melhor nos três minutos do round.

Itauma pareceu sentir um pouco a parte física, apesar dos 13 anos de 'vantagem' sobre Hrgovic, que aproveitou para ir melhor no sétimo assalto.

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O britânico se recuperou e conseguiu conectar golpes fortes no oitavo round, Hrgovic sentiu os golpes, mas conseguiu se manter em pé. Por pouco o juiz não paralisou a luta.

Os dois boxeadores estavam muito cansados. Hrgovic foi para o ataque no nono assalto, Itauma aceitou a briga, os dois acertaram fortes golpes e o britânico pareceu sentir uma lesão na perna e seu córner acabou jogando a toalha, encerrando o combate.

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Boxe Filip Hrgovic Moses Itauma pesos pesados título mundial
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